Ulises Rodríguez destaca encuentro de Paliza con dirigencia del PRM en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. El alcalde de Santiago y miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ulises Rodríguez, valoró como muy positivo el encuentro encabezado por el presidente de la organización, José Ignacio Paliza, con dirigentes de la provincia, donde se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento y la organización interna del partido.

Rodríguez explicó que la visita de Paliza tuvo como propósito orientar a la dirigencia sobre los próximos procesos internos para la elección de autoridades partidarias en los distintos niveles, además de compartir lineamientos estratégicos para el futuro de la organización política.

El dirigente perremeísta definió la reunión como un espacio de unidad y compromiso, destacando el entusiasmo mostrado por los participantes y el interés común de seguir fortaleciendo la estructura partidaria en Santiago y toda la región del Cibao.

“Aquí en el Cibao garantizo que volveremos a ganar”, afirmó Rodríguez, al asegurar que el PRM llegará fortalecido a las elecciones de 2028 gracias al respaldo popular que, según expresó, han generado las ejecutorias del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader en áreas como infraestructura, servicios sociales y fortalecimiento institucional.

Asimismo, sostuvo que la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y el crecimiento económico que exhibe la República Dominicana constituyen logros valorados por la ciudadanía y por los sectores productivos, especialmente en Santiago, una de las provincias con mayor dinamismo económico del país.

Rodríguez también llamó a la militancia a fortalecer las estrategias de comunicación del partido para contrarrestar lo que calificó como intentos de desinformación desde sectores opositores. En ese sentido, reiteró que el PRM continuará siendo una organización comprometida con la institucionalidad, la gobernabilidad y el desarrollo nacional.

En la actividad participaron dirigentes provinciales y municipales del PRM, entre ellos la gobernadora Rosa Santos, el secretario general municipal Federico Reynoso, el secretario provincial Enrique Romero, diputados, regidores y líderes zonales, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la estructura partidaria de cara a los próximos procesos internos y electorales.

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