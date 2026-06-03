Hay resultados concretos en la lucha contra la corrupción

Por Nelson Peralta

Santiago,RD.-gobierno de Luis Abinader ha logrado avances reales en la lucha contra la corrupción, y los datos están ahí para respaldarlo. La decisión de perseguir el mal uso de los recursos públicos ha sido, en gran medida, una iniciativa de esta administración. Por primera vez en mucho tiempo se ve una voluntad política sostenida de someter a la justicia a funcionarios y exfuncionarios, sin importar su rango o partido.

Pero el éxito no se mide únicamente por el número de sentencias condenatorias. Aunque algunas defensas jurídicas logran evitar la condena final, el solo hecho de llevar a los tribunales a quienes manejaron mal el dinero del Estado ya genera un efecto profundo. Un proceso judicial que dura tres años, con sus viajes constantes, su desgaste emocional y su alto costo económico, se convierte en parte del castigo. Esa angustia, esa exposición pública y esa pérdida de privilegios envían un mensaje claro: el que toque lo ajeno tendrá que responder ante la ley.

Más importante aún es el cambio cultural que se está sembrando. Hoy existe mayor conciencia ciudadana sobre el respeto a los recursos del Estado. Servir en lo público ya no se ve como una vía para enriquecerse sin consecuencias. El gobierno ha abierto el camino y marcado la ruta: los casos de mal manejo administrativo tienen ahora un destino definido —los tribunales— y eso, en sí mismo, es un logro institucional.

La verdadera victoria contra la corrupción no es solo encerrar culpables. Es desmontar la impunidad como norma, hacer que el miedo cambie de bando y que el funcionario piense dos veces antes de abusar. En eso, los datos y los hechos indican que este gobierno ha dado pasos firmes hacia adelante.