Juan Soto versus el dinero.

En esta entrega vamos a recordar una historia conocida de Juan Soto y relatar otra que no se conoce.

Pero, ambas historias sobre Juan Soto, tienen que ver con el dinero, sumas en dólares y sumas en pesos.

La conocida y reseñada sucedió en 2021, cuando Juan Soto participó en el Juego de Estrellas y el Derby de jonrones.

¿Recuerdan que Soto recibió 200,000 dólares por esa participación, en el Clásico de medio temporada?

¿Recuerdan que este humilde muchacho, donó los 200,000 dólares que recibió en ese evento?

Los donó a atletas dominicanos de diversas disciplinas deportivas, que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por recomendación de Emilio Bonifacio, a quien consultó, Soto no solamente entregó el dinero a los peloteros, sino también a boxeadores, corredores y otros.

Ese gesto a tan corta edad, fue elogiado hasta por su agente Scott Boras y destacado por la prensa internacional.

Pero, agárrense, antes de firmar el contrato estratosférico con los Mets de New York, Soto trajo al país una jeepeta blindada.

Ese “juguete” llegó por Puerto Plata y naturalmente paga un dineral, por lo que un funcionario se ofreció ayudarlo para que fuera suave en el pago.

Soto rechazó la ayuda y le dijo que él quería pagar lo que correspondía, desembolsando dos millones de pesos.

Dios ha sido generoso con Juan Soto, pero él ha demostrado con hechos, que no es un miserable, que vive a espalda de los demás.

