Tuto Tavárez

Franmil Reyes en la Liga del Pacífico y Sandro Fabián en la Central, son los dominicanos de mejores actuaciones en el béisbol de Japón.

Franmil, apodado “La Mole” está de líder en jonrones con 14 y en carreras remolcadas con 31, bateo 265 de 215-57.

Maikel Franco batea para 212 de 151-32, con 2 jonrones y 11 carreras impulsadas y 5 dobles.

Gregory Polanco tiene promedio de 195, de 133-26, con 4 para la calle, 3 tubetes y 12 remolcadas.

Oscar González, subido recientemente tiene de 21-3 para 143 de average, con un vuelacercas.

En la Liga Central, Sandro Fabian es el segundo mejor bateador con promedio de 299, solo uno batea sobre 300 y es Yuki Okabayashi con 304.

Fabián es tercero en hits con 72 en 252 turnos, con 6 jonrones, 14 dobles, 29 carreras impulsadas y 31 anotadas.

Domingo Santana, experimentado en la Liga de Japón, solo batea 276 de 191-51, con 3 jonrones, 10 dobles y 14 remolques.

Elehuris Montero batea para 274, de 106-29, tiene un jonrón y 15 impulsadas.

Orlando Calixte tiene promedio de 233, de 163-38, un cuadrangular, un triple, 8 dobles y 14 llevados al hogar.

Elier Hernández y Ramón Hernández batean 218 cada uno, el primero de 142-31 con 2 jonrones y 8 impulsadas y el segundo de 55-12, no tiene jonrones, 3 dobles y 2 remolques.

Solamente hay 4 lanzadores dominicanos, con poco trabajo, exclusivamente relevistas, como son Luis Perdomo (2-1 y 1.66) y Enmanuel Ramírez (1-0 y 1.02) con 20 ponches en 17.2 entradas en el Pacífico.

Johan Domínguez (1-0 y 2.08 con 17 ponches en 21.0 capítulos) y Yunior Marte con 1-3 y 2,66 con 15 ponches en 21.1 de episodios, en la Central.

Los lanzadores Christopher Mercedes y Luis Felipe Castillo, de buenas actuaciones reciente, no han debutado este año.

SQUEEZE PLAY: “A mi edad cuando me presentan a alguien, ya no me importa si es bueno o malo, rico o pobre, negro o blanco, judío, musulmán o cristiano, me basta y me sobre con que sea un ser humano, peor cosa no podía ser”, Facundo Cabral…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Víctor García “Fued”, reelecto como presidente de las Águilas Cibaeñas…Dicen los especialista en marketing, que el poder no se entrega…Y menos un alumno de “Elito Niekro”…García es anagrama de gracia…Para que la felicitación sea reciproca, lo felicitaré el 26 de este mes y Vitico sabe porque…República Dominicana jugó con gran quilate en la Copa Oro…México sintió el progreso del fútbol dominicano…Perdimos 3-2 cuando los vaticinios y apuestas eran que seriamos goleados….Y eso, que no están Mariano Díaz ni Junior Filpo…Cuando joven Chicué Pichardo sobresalió como cantante con los Cuchi Cuchi…Me dice Leo Sánchez, que ahora Chicué es un virtuoso de los timbales…Toca un timbal, uno solo, como Chiquito Timbal…”Ni Tito Puentes le gana a Chicué”, me dijo Leo…Este domingo fue la Asamblea de la ACDS y la inauguración de la Galería de expresidentes…Muchas telas por donde cortar…Pero será en otra entrega que reseñaremos ese encuentro…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Siesta del Carnero se denomina el dormir un rato antes de la comida…Por hoy, out 27.