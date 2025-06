Parece que llegó a Santiago para quedarse y que no hay forma de parar el pádel.

Aunque es un deporte competitivo, se está convirtiendo en un deporte recreativo para muchos personajes de Santiago.

Personas del mundo empresarial, político, artístico y naturalmente deportivo, se están refugiando en el pádel para mantenerse en buena forma.

El pádel, del ingle paddle, es un deporte de raqueta, con origen en México. Se juega siempre en pareja.

Consta de tres elementos fundamentales para su desarrollo: La cancha, la pala y la pelota.

En Santiago las canchas de pádel están creciendo como las verdolagas, con extraordinarios complejos.

Un lujoso complejo es STI Racket Club, de Augusto “Fufi” Reyes, que tiene 9 canchas, donde Haime Thomás organiza el Pádel By Grand Thomás.

Figuras que sobresalen en diferentes disciplinas deportivas como, Leo Sánchez, José Miguel Minier, Paolo Modolo y Andrés Dilonex, incursionan en el pádel.

El primer atleta de Dicayagua en practicar pádel es el amigo Alexis Castro, conocido en las lidias de gallos.

Los videos que más se ven, son donde salen jugando pádel, Monchy Fadul, quien irá mejorando con el tiempo y se vislumbra como una promesa.

Oscar Medina y Luisín Mejía, quien tiene un ojo clínico en deporte, calificaron a Monchy como la mejor promesa que tiene el país en esta disciplina deportiva: Instinto, agilidad y potencia en el saque.

Ricardo Mejía, Quilvio Hernández, José Armando Bermúdez, Carlos Iglesias, Engels Peralta, Amaury Polanco, Víctor Fadul, José David, Igná Freud, Anthony Canaán, Herman Borrel, y Fernando Capellán, son sensaciones en la cancha.

Un de las primeras damas en el pádel es la señora Lisa Polanco, quien está lista para formar pareja mixta con Amaury.

La discordia es Silvino Pichardo, quien se niega a aceptar el reto que le lanzó Monchy Fadul, alegando que este es jugador Z y él es A. Entre abogados te veas.

En la Madre y Maestra hay dos canchas de pádel y vamos a indagar otros lugares donde se puede jugar lo que está de moda en Santiago.

SQUEEZE PLAY: Mi amiguito David Valdez, de solo 7 años, me pregunta, ¿Cuál es el deporte en Santiago donde hay más chismosos y vividores? Le dijo: Mira David, comienza con B, pero no es béisbol, ni boxeo, ni bádminton, ni boliche, ni voleibol. Entonces, me interrumpió y me corrigió, “voleibol es con uve”…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El lunes cuando regresemos, ya sabremos quién es el presidente de las Águilas Cibaeñas…Aunque estoy claro y le puedo asegurar que será, el que saque más votos…El domingo asamblea de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…También, reinauguración de la Galería de Expresidentes…Debido al hospital de lanzadores que tienen los Dodgers de Los Ángeles, campeones mundiales, el boricua Kike Hernández ha tenido que lanzar…Pero, llama a la atención que sube al box con un casco protector…Su trabajo como lanzador ha sido excelente…Kike ha lanzado 4.2 de entradas…Ha permitido 6 hits, pero solo una carrera limpia…Tiene efectividad de 2.08…Ha otorgado 2 bases por bolas y agárrense, tiene 6 ponches propinados…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada” que, si las avispas están tranquilas, no las alborotes…Por hoy, out 27.