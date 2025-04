Tuto Tavárez

Decíamos recientemente, que Rubby Pérez quería ser pelotero y que un accidente tronchó ese sueño, pero ganamos un tremendo artista y fino merenguero.

Igual que Rubby en República Dominicana, en España había un joven que soñaba ser portero del Real Madrid.

Nos referimos al gran Julio Iglesias, uno de los artistas más exitoso del mundo de habla hispana.

Iglesias jugó con equipos menores del emblemático Real Madrid, desde 1959 hasta 1963.

Pero, su sueño era ser guardameta del club profesional, en la Liga de Fútbol Española.

Julio Iglesias emergía con condiciones de buen atajador de balones y ya estaba como portero suplente del Real Madrid.

Nadie dudaba de que escalaría hasta ser el cancerbero titular del equipo mayor.

Esa meta la mantuvo hasta el 22 de septiembre de 1963, cuando al igual que Rubby Pérez, sufrió un accidente y el sueño se convirtió en pesadilla.

El accidente automovilístico dejó a Julio semiparalítico durante año y medio, truncando el sueño de ser portero del equipo merengue.

En el hospital donde fue internado, había un enfermero llamado Eladio Magdaleno, quien le regaló una guitarra para que ejercitara sus manos.

Su padre, el doctor Iglesias Puga, también influyó y lo animó a cantar, quizás para que tuviera una distracción y no pensara en la tragedia.

Inspirado en su padre gallego, escribió la canción: “Un canto a Galicia” y ahí nació uno de los más grandes artistas.

En Inglaterra conoció a Gwendolyne Bollore y se inspiró a componer la canción “Gwendolyne”, que le abrió la puerta en Latinoamérica.

Julio Iglesias, el que quería ser futbolista nació el 23 de septiembre de 1943 y Rubby Pérez, el que quería ser pelotero, el 8 de marzo de 1956.

No fueron lo que querían en los deportes, pero fueron dos inmensos de la música (Julio todavía vivo).

