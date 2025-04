En la entrega de ayer, hablamos del fallecido pelotero Tony Blanco, en el sonado caso de la discoteca Jet Set.

*

Brevemente, señalamos que tenía un hijo de nombre homónimo, que pertenece a los Piratas de Pittsburgh.

*

Entonces, me escribió el buen amigo Francisco Javier Almonte y me informó que era compadre de Tony Blanco.

*

Francisco Javier es el padrino de Isaías Blanco, quien es el más pequeño de los hijos de Tony.

*

Sobre Tony Blanco Jr., nos informó que este está interesado en jugar con las Águilas Cibaeñas.

*

Ahora tiene que pasar el Sorteo de Jugadores Novatos y que las Águilas Cibaeñas lo elijan.

*

Tony Jr., ha manifestado al padrino de su hermano, que si es drafteado por las Águilas, pedirá permiso a los Piratas para que lo dejen jugar.

*

Francisco Javier le ha hablado de la acogida que dan los santiagueros y como se proyectaría con las Águilas.

*

Tony ha jugado tres temporadas en ligas menores con los bucaneros, donde acumula 78 juegos, con 250 turnos y 65 imparables para promedio de 260.

*

Lo adorna con 10 cuadrangulares, 46 carreras impulsadas, 32 anotadas, tiene un robo en un intento, OBP de 340, Slugging de 436 y OPS de 776.

*

Tony ha jugado en la primera base, en el jardín derecho y como bateador designado.

*

Con una estatura de 6’ 7” y un peso de 243 libras, Tony cumplirá 20 años el próximo 14 de mayo.

*

Tiene el mismo nombre que su padre Tony Enrique Blanco (¿Enrique Blanco?) y nació en Boston, Estados Unidos.

*

Esperemos si Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas, lo evalúa y quizás sea seleccionado para vestir la camiseta amarilla.

*

SQUEEZE PLAY: ¿Qué le parece una película o documental con el nombre de: Yes Sir? Por no decir Jet Set…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Si Osiris Duquela es el Duque, Gabriela Duquela es la Duqueza…La Liga Nacional de Béisbol Profesional reconocerá el 26 al querido hermano Ezequiel Sepúlveda…Muy merecido ya que Ezequiel tiene una excelente hoja de servicios como scout y como presidente de la Asociación de Scouts…Otros scouts que serán reconocidos son, Eddy Toledo, Pablo Neftalí Cruz, Félix Peguero, Félix Feliz, Román Ocumárez, Fabio Herrera y Ramón Peña…Esperamos recuperación total de Manny Mota…Chilote Llenas nos llamó para informarnos que había sufrido un derrame cerebral…El Chory es un hombre sano y esperamos su recuperación…Miguel Solano tenía esperanza de que Cupes se sacudiera, pero no se pudo…Plaza vive, pero CDP está a un paso…Por los predios de Plaza Valerio no están conforme con la elección del manager del año…El razonamiento que hacen es el siguiente…El líder en puntos, es el que anota más…El líder de rebotes, el que atrapa más…El líder de asistencias, el que otorga más…Entonces, ¿Por qué el manager del año no es el que gana más?…Plaza Valerio fue el máximo ganador en la serie regular con 7-2…Willy Iluminati soltó fuego contra los atropellos a la Plaza…!Qué lío se ha armado con los cambios de números de los canales!…Ahora Luna TV es el 25…CDN Deportes que era 25 ahora es 36…El 25 original ahora es el 8…Tele Contacto 57, ahora es 35…Teleunión era 16 ahora 12…Megavisión en el 2…Me dice “Mi Bola de Cristal” que, ahora tenemos La Luna TV más cerca, con los misiles de Delvis Durán, Roberto Tineo, David Collado y José García…Por hoy, out 27.