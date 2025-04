Tuto Tavárez

De los cuatro dirigentes que quedan en el Baloncesto Superior de Santiago, dos tienen oportunidades de repetir como campeones.

José “Maita” Mercedes, que tienen un título en su historial, está al frente de Pueblo Nuevo.

Maita tiene mucho chance de avanzar a la final, porque está dominando la semifinal 2-0.

El otro que puede repetir como campeón, es Víctor Peña, quien está al frente del Cupes, de los Pepines.

Peña fue el manager campeón con Pueblo Nuevo la temporada pasada, pero está debajo en la semifinal 0-2.

Jonathan Sarnelly, quien es el capataz de Plaza Valerio, busca su primera corona en el baloncesto local.

Sarnelly y el “Ejército Rojo”, yo lo bauticé así, necesitan un sacudión ya que están debajo 0-2, en la serie de 5-3.

El otro que buscar estrenarse como monarca es Patricio Alfonso, quien traza las estrategias del Club Domingo Paulino (CDP).

Alfonso tiene una gran oportunidad de pasar a la final, ya que los Jardines Metropolitanos están dominando la etapa semifinal 2-0.

El máximo ganador como dirigente es Melvyn López, que tiene 6 títulos y el local Pedro David Curiel (Pututi), se alzó con 4 coronas.

José “Boyón” Domínguez, Nelson Abreu y el doctor Héctor Rodolfo Sánchez tienen 3 cetros cada uno.

Con dos coronas levantadas figuran Néstor David Díaz, Gustavo Concha y Richard Ortega.

Dirigentes no santiagueros que tienen un cetro son, Alejandro Tejeda, Arnulfo Sánchez, Modesto “Pechera” Guillén, Sergio Abreu, Julio César Javier y Joel Ramírez.

Apoyado en mi “Wikipedia de baloncesto Francis Gallardo”, nacidos en Santiago tiene un cetro, Guillermo Ottenwalder, Vicente Contreras, Johnny Blanco, Robert Peña, Julio Reyes, Joselito Diloné, Manuel Liranzo y Víctor Peña.

Dejamos de último, porque fue el primero, a Ricardo Sánchez (Rica), quien fue el primer campeón en el torneo que marcó el génesis en 1981, cuando Cupes fue campeón

SQUEEZE PLAY: La Cruz Roja es la organización que se preocupa de prevenir y aliviar los sufrimientos humanos… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Leo Sánchez y José Miguel Minier están desde este jueves en Augusta…¿Vendrán con la chaqueta verde?…Por la muerte de Rubby Pérez al pelotero Geraldo Perdomo le pusieron el merengue “Tu vas a volar” cuando iba a batear en el estadio de Arizona…Cojan por ahí las Águilas Cibaeñas, para cuando Perdomo juegue en el invierno…Porque aparentemente fue Perdomo quien lo pidió…Dice Víctor Liz que ha estado jugando con gripe y fiebre en Puerto Rico…Bueno, con la gran temporada que está teniendo, que no se sane…Tengo que investigar, pero me informó un amigo que vio un movimiento de cámaras y luces en el estadio Berto Polonia…Le dije que indagara…El reporte que me dio, es que era un personal de Netflix…Y que la presencia es que están haciendo una serie, un documental o una película sobre Luis Polonia…Incluso, me adelantó que el Luis Polonia joven es uno jovencito de Palmar, Villa González…Vamos a buscar informaciones con el propio Luis Polonia…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la Cruz Verde nos alerta de la cercanía de una farmacia…Por hoy, out 27.