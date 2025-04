Confirmada la triste y lamentable muerte de Rubby Pérez, vamos a rescatar la columna que escribimos el 27 de marzo, donde resaltamos que él y Eddy Herrera querían ser peloteros.

Aunque tienen un sitial en la historia como dos grandes merengueros, Eddy Herrera y Rubby Pérez, aspiraban a ser peloteros.

Eddy jugaba béisbol soñando ser pelotero en Santiago y Rubby hacía lo propio en Haina.

Rubby tenía 15 años, cuando su sueño se convirtió en una pesadilla, sufriendo un accidente automovilístico, que causó daños a su pierna izquierda.

Los oídos musicales de Rubby, escucharon la sentencia del médico, “Olvídate de ser pelotero”. Algo que no podía asimilar y hasta pensó en el suicidio.

Como recompensa, el béisbol llegó a su familia, con su hermano menor, Neifi Pérez, quien fue un buen pelotero de Grandes Ligas.

También, en la pelota dominicana, Neifi puso a gozar la familia Pérez defendiendo el campo corto de los Leones del Escogido.

En Santiago, Eddy Herrera continuaba con su sueño, jugando para el destacado dirigente Tito Peña.

Conservo la foto de ese equipo, Ferretería Lara, donde figura su patrocinador Eduardo Lara, Tito Peña, Luis Polonia, Nelson Ortiz, Chobby Luna, José Peña, Muni, que era coach y Eddy.

Eddy tenía 17 años y estaba listo para escuchar ofertas de los buscatalentos del béisbol.

Pero, un scout de la música se adelantó, llegó hasta él la información, de que Eddy Herrera era un prospecto de béisbol y que cantaba bien.

Desde que Wilfrido Vargas lo vio y escuchó, su ojo clínico le dijo que estaba ante una estrella y convenció a Eddy y la familia.

Luego, el destino unió a Rubby Pérez y Eddy Herrera en la orquesta los Beduinos, de Wilfrido Vargas.

¿Quién no ha cantando o bailado Volveré o el Hombre Divertido con Rubby Pérez, o el Jardinero o Carolina con Eddy Herrera.

Rubby y Eddy, Eddy y Rubby, no llegaron a las Grandes Ligas como soñaban, pero, nadie duda que, ambos pertenezcan a las Grandes Ligas del merengue.

SQUEEZE PLAY: Hay que ser agradecido y por eso me solidarizo con el ingeniero Eduardo Estrella, por la muerte de su hijo… ¿Qué favor agradezco a Eduardo? Ninguno…Pero no olvido, que cuando murió mi padre, Eduardo fue a visitar mi madre en el Congo…no olvido, que en el novenario, en la iglesia Santo Cura de Ars, en Pueblo Nuevo, ahí estaba Eduardo Estrella…A su hijo Eduardo Guarionex no lo conocí, pero el cariño va de generación en generación…Desde aquí te ofrezco un abrazo de solidaridad…El 10 de abril de cada año, aniversario, diría Rafael Solano, mi compadre y hermano Arnulfo Gutiérrez está de cumpleaños…Chilote Llenas estuvo acompañando a Nelson Cruz este miércoles en Montecristi…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Rubby y Eddy no jugaron en estadios como profesionales, pero en muchos estadios, cantaron el himno a la Patria…Por hoy, out 27.