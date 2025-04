Tuto Tavárez

A propósito de que el próximo fin de semana será de natación en Santiago, vamos a tratar en esta entrega sobre la hazaña de David Meca.

*

El español Meca fue un extraordinario nadador de aguas abiertas, que cruzó la Bahía de San Francisco nadando.

*

Eso lo hacía el dominicano Marcos Díaz, muerto de risas, porque solamente son 6 kilómetros, ya que Meca salió de la cárcel de Alcatraz.

*

Pero, el bendito pero de Bienvenido Carmona, Meca cruzó la Bahía de San Francisco con grilletes en los pies.

*

El hecho ocurrió en 1999 y David Meca lo hizo en protesta con la Federación Internacional de Natación, ya que lo había sancionado por dopaje.

*

Meca alegó y mantuvo que la sanción fue injusta y decidió hacer la travesía con los grilletes, que no dejaba de ser un peligro.

*

En 2024, cuando habían pasado 25 años, David Meca repitió la hazaña, pero a una distancia mayor, 7,9 kilómetros y se tomó menos de dos horas.

*

Meca, dijo que los grilletes erosionaron sus tobillos y que nadar con ellos fue muy pesado.

*

David Meca fue campeón del mundo de natación de larga distancia en 1998, 2000 y 2005.

*

Fue el primero en cruzar el Estrecho de Gibraltar tres veces consecutivas y el primer peregrino en realizar el Camino de Santiago atravesando la ría de Arousa y el río Ulla.

*

David Meca nació en España el 1 de febrero de 1974, por lo que tiene 51 años.

*

La X Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional, será celebrado de viernes a domingo, dedicado al doctor José Joaquín Puello Herrera.

*

Vienen nadadores de 13 países a la piscina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

*

SQUEEZE PLAY: “Partido a partido”, lema más conocido del Cholo Simeone como entrenador de fútbol…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El viernes estaba junto a Pappy Pérez, disfrutando el juegazo entre Cibao FC y Moca FC…El ingeniero Manuel Estrella se dirigió a nosotros y nos dijo: “De aquí vamos para el baloncesto”…En el minuto 82 llegó el gol de Rivaldo Correa y cuando todos celebraban, aproveché y me escabullí y me fui…Ya no estoy para esos trotes tarde de la noche…Así es que, ingeniero Estrella, excuse que huí hacia la derecha…Además, tenía que redactar el juego de fútbol…Los bates Torpedo llegaron a la Liga Mexicana de Béisbol…¿Los veremos en Lidom el próximo invierno?…Juan Saint-Hilaire, el Pachá, Roberto Tineo y la leyenda del baloncesto Tony Marte, en New York…Hasta el frio se fue y dio paso a las lluvias…Dorny Romero, quien fue scouteado por Ico Núñez para el Cibao FC, fue el líder goleador de la Liga de Naciones Concacaf…En el coctel del Alcalde Ulises Rodríguez a los periodistas, Zobeida Rivas acabó con el King Fire…Es una nueva bebida de J. Armando Bermúdez…Cuando Zobeida se enteró que “Pappy iba a pagar, se lo bebía a vaso vacío…Consuegra se acreditó para el XII Fina World Aquatics Championships que será celebrado en Singapur…Dice Consuegra que él es home club en ese país…¿Lo confundiría con Palmar?…El viernes en el juego Cibao FC y Moca FC llovió…¿Saben que hicieron los mocanos, encabezados por José Luis Paulino, Moi Genao y Edison Marte?…Dejarla caer…Ay, pero no fui yo, es el café Meca que te colé…¿Recuerdan ese anuncio?…Me contaba “Mi bola de Cristal Empañada”, que, “El Idolo de Barro” es una película en la cual Kirk Douglas practica el boxeo…Por hoy, out 27.