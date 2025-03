Tuto Tavárez

¿Quiénes ganaron en la Agencia Libre? Es una pregunta que muchos se hacen desde que este sistema fue introducido en Lidom.

*

Se hacen juicios de valores, por los nombres de los jugadores que son firmados por determinado equipo.

*

Pero, eso no es garantía de que las cosas sean así, ya que son los resultados los que hablarán y para eso hay que esperar.

*

Hay jugadores que son buenos en Grandes Ligas, pero aquí no juegan, por lo que no tiene ningún valor que sean adquiridos.

*

Otros tienen compromisos en ligas asiáticas, Japón, Corea y China, donde terminan jadeantes, deben reportarse temprano y no se acercan por los estadios dominicanos.

*

También, hay que contar con las lesiones que se puedan producir en el trayecto de aquí a octubre.

*

Para los más jóvenes, la llamada fatiga extrema y la Arizona Fall League, donde muchos equipos prefieren enviar sus prospectos en el último trimestre del año.

*

Las Águilas Cibaeñas firmaron a: Aneury Tavárez, Webster Rivas, Rafael Montero, Jeurys Familia, Bryan Rodríguez y José Betances, quien está por Japón.

*

Los gigantes han sumado solamente hasta el momento a: Nomar Mazara y José De Paula. Retuvieron la mayoría de sus jugadores.

*

Algo similar se dio con los Tigres del Licey, quienes agregan a los jugadores del cuadro Ketel Marte, Gustavo Núñez y Christian Adames.

*

Los campeones Leones del Escogido a Génesis Cabrera, Luis Santos, Héctor Pérez y Fernando Abad.

*

Los Toros del Este anexan veteranos como Sandber Pimentel, Joely Rodríguez, Jesús Liranzo, Ronald Guzmán, Yohan Ramírez y José Manuel Fernández.

*

Por los predios de las Estrellas Orientales están muy contentos con las firmas que ha logrado Ángel Ovalles, principalmente de amarillo a verde.

*

Los jugadores que se han llenado se clorofila son: Francisco Peña, Pedro Strop, Marcos Diplán, Enny Romero, Ángel Rondón, Jhan Mariñez, Yefri Pérez, Adalberto Mondesí, Esmil Rogers y Steven Moya.

*

Solamente hemos señalados las firmas de agentes libres, no de las retenciones que hicieron o están haciendo los equipos.

*

SQUEEZE PLAY: García es el apellido más numeroso en España…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, están invictos en la primera posición…Víctor Liz no ha visto acción en los primeros tres juegos de los Capitanes de Arecibo…Liz, de los Metros de Santiago, tampoco ha jugado con Pueblo Nuevo en el baloncesto local…Hasta ahora, el mejor jugador de los Capitanes ha sido Jonathan Rodríguez, quien también pertenece a los Metros…Jonathan encabezó la primera victoria de Capitanes con 16 puntos, 9 rebotes y una asistencia…Este domingo estuvimos en San José de las Matas…Allá se inauguró un torneo de béisbol Sub-21…Chilote Llenas fue uno de los invitados especiales…También estuvieron por allá Ambiorix Cruz, presidente de la Asociación de Béisbol de Santiago…También, Mario Polanco quien dirige los árbitros series 31…Ah, para la Jota Consuegra no hay distancia y allá, en las alturas de Sajoma, estuvo la media naranja de Mercedes Bidó…Gracias a todos los que me felicitaron por el cumpleaños…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, ¡Albricias! Son regalos…Por hoy, out 27.