Tuto Tavárez

(2 de 2)

Cuando salimos de la casa de Rafael “Jito” Tavárez en Villa Gonzáles, Eduardo Núñez, Joaquín Cabrera y este servidor fuimos a visitar a Pedro “Pupo” Luna.

*

En la pelota amateur, Pupo Luna fue un temido bateador, que hizo gala de poder en 1994, disparando 3 jonrones en 3 ocasiones.

*

La primera trilogía de cuadrangulares la conectó en el estadio de Navarrete, jugando para el manager Joe Checo, contra el equipo Súper Selecto Bisonó.

*

Tres estacazos más salieron del bate de Pedro, jugando en el estadio de San José de las Matas.

*

Jugando en el antiguo estadio de Tamboril, envió tres pelotas a la “Luna”, en una hazaña que quizás sea única en la pelota amateur y pocas veces vistas en el béisbol.

*

Pedro Luna debutó en la pelota amateur en 1986, con la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), siendo líder de bateo con 354 y Novato del Año.

*

En su segundo año con los utesianos, en 1987 y con Roberto Lora de manager, ayudó a conquistar la corona.

*

En Santo Domingo jugó para Baterías Meteoro y recuerda una anécdota jugando en el estadio Quisqueya.

*

Luna pegó una línea tendida por el jardín central, cuando dobló por primera el coach le gritaba vuelve y cuando miró para segunda allí estaba el defensor con la pelota.

*

¿Qué pasó? Preguntó el asombrando Pupo al coach y este le dijo, “La pelota chocó contra la pared y regresó como un bólido a segunda”.

*

Recuerdan que fueron subcampeones con Meteoro, ya que perdieron en la final contra la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

*

Luna tiene entre sus premios, uno que le entregó don Eloy Rodríguez Lodeiro, como el jugador más disciplinado del equipo.

*

Además de Utesa, jugó en el béisbol amateur de Santiago con, Navarrete, las Matas, U CMM y la Liga Cornelio Peña (Estrellas Víctor García Sued).

*

En total fueron 20 años, los que jugó Pedro “Pupo” Luna en la pelota amateur y su promedio de por vida fue de 353.

*

SQUEEZE PLAY: Me excusan, pero vamos a seguir con Pedro Luna…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Recientemente, al Pupo Luna le mutilaron la pierna izquierda…Por eso lo incluimos en el periplo que hicimos Eduardo Núñez, Joaquín Cabrera y este servidor…También, estaban para asistir Anthony Llenas y Sixto Arias, pero se complicó y no pudieron estar…Vamos a repetir lo que dijimos al Pupo Luna el pasado sábado…Cuando iba adquiriendo conocimiento noté que a mi padre le faltaba la pierna derecha…Cuando pude entender, me explicaron que perdió su pierna cuando apenas tenía 12 años…Es decir, que tuvo 5 hijos y crío como suyos, otros 4…Lo más asombroso de todo, era lo feliz que era mi padre y de eso pueden dar testimonio quienes lo conocieron…Nunca dejó que ese percance lo deprimiera…Vivió una vida alegre…Decía jovialmente, que él era el hombre de las 11 pes: Pablo Paulino Peña Puntiel, pidió permiso, para pasar, para Puerto Plata…Todas comienzan con P…Nació en la Isabela, Puerto Plata…Un día, tirando tragos con unos amigos, estos comenzaron a pedir deseo para cuando se murieran…”A mí me echan una botella de ron, a mí una cerveza, etc.”…Como mi papá no pidió ningún deseo, Mon, el barbero le preguntó, ¿Pablo y a ti?…Su respuesta fue: “El día que yo me muera, entiérrenme en un cajón, déjenme el caco afuera, que se lo como una ratón, por ‘ta a mí”…Por hoy, out 27.