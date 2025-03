Tuto Tavárez

Melvyn López es conocido como “El Señor de los Anillos”, haciendo un símil con la novela de J.R.R. Tolkien y cuyo título original en inglés es “The Lord of the Rings”.

El conocido técnico de baloncesto, que ha sido anunciado para dirigir los Metros de Santiago, necesitaría tener la condición de Polidactilia, para poder albergar todos los anillos que ha ganado.

Porque ni utilizando los dedos de las manos y los pies, sería suficiente para unos 26 anillos, que suma como dirigente en diferentes torneos del país.

López suma 10 anillos en los torneos del Distrito Nacional, 8 en la Ciudad Olímpica de La Vega, 6 en el Superior de Santiago y 2 con los Metros en Lidoba, hoy Liga Nacional de Baloncesto o Superliga.

Con raíces profundas en el legendario Club Mauricio Báez, López ha levantado la copa de campeón 9 veces, con la camiseta de Villa Juana.

También, fue capataz del Club San Lázaro en la temporada 2008 y también celebró.

En el inicio del milenio, dominó en el Baloncesto Superior de La Vega, primero al frente del Parque Hostos, donde fue monarca en 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Volvió a La Vega en el torneo del 2012 con el Club Domingo Savio (DOSA) y se tituló campeón y en el 2015 repitió cetro al ganar con la Villa.

En el Baloncesto Superior de Santiago, Melvyn López es el dirigente más ganador con 6 coronas.

Obtuvo cuatro cetros corridos con Sameji del 2004 hasta el 2007, que también es un récord para el básquet local.

Pero también, ganó en Santiago con el Club Domingo Paulino (CDP) en 2012 y el Gregorio Urbano Gilbert (GUG) en 2015. Esos mismos dos años ganó en la Vega.

Al frente de los Metros donde regresa, tiene dos anillos, como fueron en 2006 y 2007, donde además ganó en Santiago con los samejianos.

Los Metros de Santiago, apuestan por Melvyn López para la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto, lo que constituye un lujo para la tropa amarilla del ingeniero Manuel Estrella. ¡Goool! Perdón, ¡Donqueooo!

