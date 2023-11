Pica y se Extiend

Tuto Tavárez

No cabe duda de que el deporte amateur de República Dominicana tiene un antes y un después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974.

*

La cita anterior, es decir, los Juegos de 1970, fueron celebrados en Panamá del 28 de febrero al 14 de marzo.

*

Pasé por la Villa Deportiva Freddy y allí encontré la foto del equipo de béisbol que nos representó en Panamá.

*

Los nombres de los integrantes, están cuidadosamente identificado por parte de Freddy Toribio y en ese orden los vamos a citar.

*

En la primera fila de pie está José Luis Ravelo, quien era el segundo hombre al timón y luego el manager Freddy Elmer Toribio.

*

Luego está el receptor Fernando “Pato” Reyes, (padre del exjugador y dirigente de baloncesto Guillermo “Borrador’ Reyes, Avelino Toribio, Rafael Amiama y Clemen Mañón.

*

El orden sigue con Víctor “Choby” Díaz, padre del pelotero del mismo nombre, quien dio muchos palos con las Águilas Cibaeñas.

*

Siguen, el torpedero Luis Piñol, el virtuoso cátcher Juan “Piñao” Ortiz, Ramón “Pintacora” De los Santos, Bernardo Guzmán, Fausto Pérez y Rafael Luis López.

*

En cuclillas está de primero Esquivil Pérez, Néstor Ramírez y Diógenes Belliard, el padre de Ronny Belliard.

*

Después está un pequeño gigante de Guazumal llamado Gerónimo Rodríguez, quien a pesar de su grandeza, no recibe nada como vieja gloria.

*

Identificamos a continuación a Mártires Astacio, Pedro Mota (masajista), mi vecino en Pueblo Nuevo, Enrique Wilson, cuyo hijo de nombre homónimo fue un buen pelotero profesional.

*

Cierro con un dúo de lanzador y bateador de los más grandes de todos los tiempos, Simón Domínguez y el gran Juan Ramón Benhard.

*

No está identificado el niño que está delante de Mártires Astacio, que quizás sea un panameño.

*

SQUEEZE PLAY: Pluscuamperfecto, el tiempo perfectivo que sitúa la acción en un momento anterior a otro igualmente pasado…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Zoilo Almonte y Yunesky Maya estarán listos para entrar a juego el fin de semana…Pero, como los juegos son en Nueva York, no los arriesgarán por el frío…En la Liga Paralela vimos consumir un turno a Zoilo Almonte y lo que soltó fue una ráfaga…En la rueda de prensa de las Águilas, Héctor Cepín se puso guapo porque Chilote Llenas no estaba…¿A quién le pregunto si Chilote no está? Preguntó Cepín…En vez de miércoles, me hubiese gustado que Nelson Cruz se despidiera un domingo en el Julián Javier…Domingo de niños y llenar el estadio…Yo opinando y nadie me hace caso…Está bueno que me pase…Este miércoles hay rueda de prensa de voleibol…En TQL Bar a las 7:00 de la noche, se conocerán los detalles de los XLVII Juegos Intermunicipales de Voleibol…Yeye Aybar está invitando…En la Mundial de Caballos de Paso Fino en Cap Cana, hubo una decisión contra Poderosa de San Pablo que no gustó al público presente…Consideraron que la yegua de Mícalo Bermúdez y Samir Rizek barrió…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, María Montessori, pedagoga italiana desarrolló un método de educación abierta al fundar en 1907 la primera Casa Bambini…Por hoy, out 27.