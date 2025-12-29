Philip Morris destaca el liderazgo del presidente Abinader y los avances institucionales del país

Bartolo García

Santo Domingo.– La empresa Philip Morris Dominicana reconoció el liderazgo del presidente Luis Abinader y los avances alcanzados por la República Dominicana en la lucha contra el comercio ilícito, tras la publicación del Illicit Trade Index 2025.

De acuerdo con el informe elaborado por la Coalición Internacional contra el Comercio Ilícito, el país avanzó al puesto 50 de 188 naciones, escalando 15 posiciones luego de no figurar en esta medición desde el año 2020, lo que evidencia un salto estructural en apenas cinco años.

El estudio posiciona a la República Dominicana entre los países menos vulnerables de América Latina frente a este fenómeno, ubicándola al nivel de naciones como Brasil, Chile y Uruguay, en cuanto a marcos regulatorios y aplicación de políticas contra el comercio ilegal.

Mediante una comunicación oficial dirigida al mandatario, Philip Morris Dominicana destacó que estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno con la legalidad, la transparencia y la protección de la economía formal, pilares esenciales para el desarrollo sostenible.

El documento resalta avances significativos en los ejes de compromiso político y cooperación público-privada, señalando iniciativas como la Mesa de Ilícitos y la coordinación interinstitucional encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM).

Asimismo, el informe reconoce el fortalecimiento del Centro de Comando y Control (CECCOM) y los controles fronterizos en provincias estratégicas, medidas que han permitido enfrentar con mayor eficacia el contrabando de productos regulados y proteger la salud pública.

La empresa indicó que ha contribuido activamente a estos logros mediante el intercambio de inteligencia, el fortalecimiento de capacidades operativas, la donación de tecnología especializada y el apoyo a las instituciones responsables de la seguridad económica del país.

Philip Morris destacó que solo en 2024 se registraron siete condenas históricas y la incautación de más de 75 millones de unidades ilícitas, resultados que consolidan al modelo dominicano como una referencia regional en buenas prácticas contra el comercio ilegal.

La comunicación también reconoce el liderazgo del ministro Víctor Bisonó, por su rol en la coordinación de la Mesa de Ilícitos y la consolidación de un esquema de trabajo interinstitucional efectivo.

Datos oficiales del MICM confirman que el país cerró 2025 con resultados históricos, incluyendo más de 30 sentencias condenatorias, decomisos sin precedentes y cero muertes por alcohol adulterado entre 2021 y 2025, reafirmando el compromiso del Estado dominicano con la salud, la competencia leal y el fortalecimiento de la economía formal.