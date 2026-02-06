Persisten la vigilancia y el silencio oficial tras 37 días de la desaparición de niña en Imbert

Bartolo García

A 37 días de la desaparición de la niña Brianna Genao González, de apenas tres años de edad, las autoridades mantienen bajo custodia el perímetro donde fue vista por última vez en la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

El área permanece vigilada por un agente de la Fuerza Aérea Dominicana, como parte de las medidas de resguardo implementadas desde los primeros días de la investigación.

Sin embargo, hasta el momento no se han ofrecido informaciones oficiales que indiquen avances concretos en la búsqueda de la menor.

Esta falta de novedades ha incrementado la angustia de sus familiares, quienes aseguran vivir en una constante incertidumbre ante la ausencia de respuestas claras.

Residentes de la comunidad también han manifestado su preocupación, señalando que el paso del tiempo sin resultados visibles debilita la esperanza de encontrar a la niña.

Aunque las autoridades han mantenido presencia en el lugar, no se han divulgado detalles sobre posibles líneas de investigación ni hallazgos relevantes.

Los parientes de Brianna insisten en que se intensifiquen los operativos y se amplíe la búsqueda hacia zonas aledañas.

Asimismo, solicitan mayor comunicación por parte de los organismos responsables para conocer el estado real del caso.

La desaparición ha generado consternación no solo en Barrero, sino en toda la provincia de Puerto Plata.

Mientras tanto, la comunidad sigue unida en oración y expectativa, aferrada a la esperanza de que la menor pueda ser localizada sana y salva.