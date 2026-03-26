Pernod Ricard reorganiza su liderazgo en RD y apuesta por mayor integración regional

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– La empresa multinacional Pernod Ricard anunció una evolución en su estructura organizacional en la República Dominicana, como parte de una estrategia orientada a fortalecer su posicionamiento regional en Centroamérica y el Caribe.

Este proceso incluye la designación de Dayra Acosta como Head Comercial y Trade Marketing, quien asumirá sus funciones bajo el liderazgo de José Orellana, Director Comercial para la región.

La compañía explicó que esta transformación responde a una reconfiguración institucional que busca alinear sus operaciones locales con los objetivos globales, impulsando una estructura más sólida y eficiente.

José Orellana destacó que la República Dominicana representa un mercado dinámico y con gran potencial de crecimiento, lo que exige una mayor capacidad comercial y una constante mejora en la calidad de las propuestas dirigidas a los consumidores.

Por su parte, Dayra Acosta cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas como trade marketing, desarrollo comercial y gestión de marcas, destacándose por su capacidad para liderar estrategias que fortalecen la presencia de productos en el mercado.

Con más de 25 años de trayectoria en la industria, Orellana continuará liderando este proceso de transformación, enfocado en impulsar el crecimiento, la innovación y la consolidación de Pernod Ricard en el mercado dominicano y regional.