Periodistas fortalecen sus habilidades en taller sobre fotografía y uso de la cámara

Bartolo García

SANTIAGO, R.D.– El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago, realizó un taller de capacitación dirigido a comunicadores sobre el origen de la cámara, su evolución y la importancia de la fotografía en el ejercicio periodístico.

La jornada fue impartida por el catedrático universitario Ángel Peralta, quien compartió conocimientos técnicos y experiencias profesionales, abordando temas como composición, manejo de la luz y la captura del momento preciso para transmitir emociones.

Durante el encuentro, los participantes aprendieron a combinar la visión artística con la técnica, desarrollando habilidades clave para lograr imágenes de calidad y coherencia narrativa en el ámbito informativo.

El secretario general del CDP Santiago, Carlos Arroyo Ramos, valoró la importancia de esta iniciativa formativa, destacando los aportes prácticos que fortalecen el desempeño de los periodistas en sus labores diarias.

Peralta también explicó la evolución histórica de la fotografía, desde la cámara oscura y el daguerrotipo hasta la fotografía digital, resaltando su papel como herramienta fundamental para la memoria histórica, la ciencia y la comunicación.

La actividad, realizada en la sede del CDP en la Villa Olímpica, reafirma el compromiso de la institución con la formación continua, incentivando a los participantes a aplicar lo aprendido y compartir estos conocimientos en sus entornos laborales.