Periodistas de Santiago reciben formación sobre cambio climático y comunicación ambiental

Bartolo García

El Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Santiago de los Caballeros, realizó el taller “Cambio Climático y Nueva Narrativa para Periodistas”, como parte de su programa de capacitación dirigido a fortalecer el ejercicio responsable del periodismo en la región.

La jornada formativa fue organizada con el apoyo del Centro Integral para el Desarrollo Local y busca ampliar los conocimientos de los comunicadores sobre temas ambientales, así como mejorar el tratamiento informativo del cambio climático en los medios de comunicación.

La iniciativa se enmarca dentro de la línea de trabajo impulsada por el secretario general del CDP Santiago, Carlos Arroyo Ramos, quien ha priorizado la formación continua de los afiliados como herramienta para elevar la calidad del ejercicio periodístico.

Arroyo Ramos explicó que este tipo de espacios permite orientar, sensibilizar y empoderar a periodistas y comunicadores sobre la importancia de abordar el tema medioambiental con responsabilidad y profundidad.

Por su parte, el director ejecutivo de CIDEL, Alfredo Matías, valoró la participación de los comunicadores y destacó el papel de los medios en la construcción de nuevas narrativas que promuevan la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Alfredo Matias, director ejecutivo de CIDEL

Durante la jornada, el catedrático Eleuterio Martínez, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, ofreció una exposición sobre la realidad ambiental del país y el rol de la comunicación en la defensa de los ecosistemas.

Eleuterio Martinez,expositor

Asimismo, el ambientalista Luis Carvajal reflexionó sobre la necesidad de desarrollar una narrativa periodística que permita comprender la magnitud del cambio climático y sus efectos sobre fenómenos como el ciclo del agua, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los bosques.

La actividad concluyó con un espacio de intercambio entre los participantes, quienes realizaron preguntas y debatieron sobre el impacto del cambio climático en el país y el papel del periodismo en la sensibilización de la población frente a estos desafíos ambientales.

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