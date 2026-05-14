Periodista y empresario de la comunicación Salvador Holguín es reconocido en el Capitolio de Nueva York durante histórica reunión de dominicanos en Albany

Albany, Nueva York. – El destacado periodista y empresario de la comunicación de la República Dominicana, Salvador Holguín, fue reconocido en el Capitolio del Estado de Nueva York durante la Decimoquinta Reunión de Dominicanos en Albany, importante evento que exalta los logros, aportes y la influencia de la comunidad dominico-estadounidense en territorio norteamericano.

La actividad reunió a cientos de líderes comunitarios, estudiantes, funcionarios electos, asambleístas y congresistas de ascendencia dominicana, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

El reconocimiento a Salvador Holguín formó parte de una agenda especial orientada a destacar la trayectoria, el impacto social y el aporte profesional de figuras dominicanas que han contribuido significativamente al fortalecimiento de la comunicación, el liderazgo y la defensa de temas sociales y políticos tanto en República Dominicana como en el extranjero.

Salvador Holguín expresó sentirse distinguido, honrado y respetado, al ser reconocido desde el Capitolio de Nueva York en Albany, por su trayectoria periodística de más de 25 años jugando un rol en defensa de la democracia, libertad de expresión y difusión del pensamiento, además de convertirse en el pionero de las plataformas digitales en la República Dominicana. El también locutor Salvador indicó que es un privilegio para un periodista dominicano saber que se está valorando su arduo trabajo en el plano internacional.

Holguín, fundador y CEO del Grupo de Medios Hilando Fino, ha construido una sólida plataforma periodística comunicacional enfocada en el análisis político, el periodismo de investigación, la fiscalización pública y los asuntos de interés nacional, convirtiéndose en una voz influyente dentro del escenario comunicacional dominicano.