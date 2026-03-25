Periodista cuestiona declaración de “victoria” de Trump en conflicto con Irán

El corresponsal jefe de asuntos exteriores de NBC News, Richard Engel, criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por asegurar que su país ha “ganado la guerra contra Irán”, señalando que el conflicto aún no ha concluido.

Engel calificó como inusual que un comandante en jefe declare una victoria en medio de un conflicto activo, destacando que las declaraciones del mandatario no se corresponden con la realidad en el terreno.

Just as President Trump declared he won the war with Iran we filmed this. pic.twitter.com/Nvn3R4Ailt — Richard Engel (@RichardEngel) March 24, 2026

Durante su análisis, el periodista presentó un fragmento del discurso de Trump, en el que el presidente afirmó: “Hemos ganado. Esta guerra está ganada. Militarmente, están muertos”.

Sin embargo, Engel contrastó estas palabras con imágenes recientes captadas en Tel Aviv, donde se observan explosiones atribuidas a ataques iraníes en pleno desarrollo del conflicto.

El corresponsal explicó que estos hechos evidencian que la situación sigue siendo tensa y que las hostilidades continúan activas, lejos de una resolución definitiva.

Finalmente, advirtió que declarar una victoria anticipada podría generar confusión sobre el estado real del conflicto, insistiendo en que la guerra aún no ha terminado.