Periodista alerta sobre riesgo de accidentes por caos vial en importante cruce de Santiago

Santiago de los Caballeros.– El periodista Marcelo Peralta denunció la situación de peligro que, según afirma, enfrentan diariamente peatones y conductores debido al desorden existente en una importante vía de la ciudad.

El comunicador señaló que la falta de presencia de autoridades responsables del control del tránsito ha contribuido a que la zona se convierta en un punto crítico para la seguridad vial.

Peralta advirtió que cientos de personas que circulan por el área se encuentran expuestas constantemente a accidentes de tránsito debido a la ausencia de medidas que regulen el flujo vehicular.

La problemática se registra específicamente en la intersección de la Avenida Circunvalación con Canabacoa, en las proximidades del semáforo del sector conocido como La Cruz de Mary López, en la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con el periodista, el desorden del tránsito se ve agravado por la ocupación indebida de espacios públicos por parte de comerciantes que desarrollan sus actividades en el área.

Esta situación, explicó, dificulta la movilidad tanto de peatones como de conductores y aumenta significativamente el riesgo de atropellos y accidentes.

Peralta expresó que el problema se ha convertido en un asunto social que requiere la atención inmediata de las autoridades competentes.

Asimismo, indicó que la falta de organización del tránsito en esta intersección representa una amenaza constante para la seguridad de los ciudadanos que utilizan esa vía diariamente.

El comunicador hizo un llamado a las instituciones responsables para que intervengan el área y adopten medidas que permitan organizar el tránsito.

Finalmente, solicitó que se establezcan regulaciones que ordenen las actividades comerciales en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones y conductores que transitan por este punto de Santiago.

