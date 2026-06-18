“Perdida Mente” llega a Santiago con una emotiva reflexión sobre el Alzheimer

Bartolo García

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La reconocida obra teatral “Perdida Mente”, escrita por los dramaturgos argentinos Mariela Asensio y José María Muscari, llegará por primera vez a la República Dominicana el próximo 4 de septiembre a las 8:30 de la noche en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao. La pieza ha sido considerada un fenómeno teatral desde su estreno en Buenos Aires y fue galardonada con el Premio Estrella de Mar como Mejor Obra Dramática.

La producción aborda con sensibilidad, humor e inteligencia el tema del deterioro cognitivo y el Alzheimer, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. A través de una historia cargada de emociones, la obra invita al público a reflexionar sobre la memoria, la identidad y la importancia de los vínculos familiares.

El montaje dominicano estará encabezado por la destacada actriz y cantante Cecilia García, quien interpretará a María Inés, una jueza que comienza a percibir que su mente ya no responde de la misma manera. Junto a ella actuarán Olga Bucarelli, Pachy Méndez, Laura Rivera y Karina Noble, conformando un elenco completamente femenino que dará vida a personajes fundamentales en la historia de la protagonista.

La dirección general estará a cargo de Carlos Espinal, reconocido actor, productor y director teatral, quien tendrá la responsabilidad de llevar al escenario esta exitosa propuesta dramática. La trama se desarrolla cuando María Inés reúne a las mujeres más importantes de su vida para comunicarles su situación y organizar su futuro, desencadenando revelaciones, conflictos y profundas reflexiones personales.

Aunque el Alzheimer es el eje central de la historia, la obra evita el melodrama y apuesta por una combinación de comedia dramática, ironía y ternura, logrando conectar con el público desde una perspectiva humana y cercana. Las críticas internacionales han destacado su capacidad para provocar risas y, al mismo tiempo, generar una profunda conmoción emocional.

La producción estará a cargo de Primera Memoria Producciones & Films, empresa con más de 30 años de trayectoria en la realización de espectáculos en el país. Las boletas estarán disponibles a través de UEPA Tickets y otros puntos autorizados, para una función que promete convertirse en uno de los eventos teatrales más importantes del año en Santiago.