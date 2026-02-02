Peravia destaca liderazgo y cohesión social con amplio respaldo al Plan de Desarrollo 2055

Bartolo García

El Colectivo de Consultores e Investigadores STRATEGIUS reconoció a autoridades, líderes políticos y empresariales de la provincia Peravia por el nivel de articulación social alcanzado durante la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Provincia Peravia al 2055.

El reconocimiento fue encabezado por el consultor senior Reynaldo Peguero, junto a la experta en comunicación y eventos Yennifer Cruz Domínguez, la urbanista y arquitecta Yohanny Ochoa y el magister Ángel Moreno, quienes calificaron el proceso como un “empoderamiento sin precedentes” en la República Dominicana.

Según explicaron, la métrica de movilización ciudadana lograda en Peravia supera procesos similares realizados en el país, el Caribe y Centroamérica, tanto por su alcance como por su nivel de compromiso institucional y comunitario.

El Comité Gestor del plan, encabezado por el senador Julito Fulcar, logró articular 10,523 cartas compromiso firmadas por representantes de distintos sectores de la sociedad peraviana.

Asimismo, se aprobaron 13 resoluciones y ordenanzas municipales y distritales que declaran el Plan Peravia 2055 como agenda oficial de cada circunscripción política y administrativa de la provincia.

El proceso incluyó la conformación de cuatro grandes comisiones temáticas, integradas por 211 comisionados institucionales y más de cinco mil ciudadanos pertenecientes a entidades firmantes y comprometidas con la visión de desarrollo provincial.

Como parte de la consulta social, se convocaron tres grandes foros sectoriales en educación, salud y juntas de vecinos, con una participación superior a 700 personas, fortaleciendo el carácter inclusivo del plan.

También se realizaron encuentros territoriales de diagnóstico, propuestas y construcción de sueños colectivos en los tres municipios y diez distritos municipales de Peravia, así como en comunidades de la diáspora en Nueva York, Nueva Jersey y Boston.

El esfuerzo acumuló más de 21 mil horas de trabajo voluntario y un aporte solidario equivalente a más de 15 millones de pesos en horas laborables, reflejando un alto nivel de corresponsabilidad social.

En términos técnicos, se elaboraron cuatro diagnósticos integrales con 88 indicadores críticos de seguimiento, abarcando todos los ejes estratégicos del desarrollo provincial.

Como resultado del proceso, se concertaron 54 proyectos estructurantes y más de 251 iniciativas de impacto rápido para municipios y distritos municipales.

Entre los proyectos estructurantes clave figuran el puerto de exportación en Salinas, la gestión integral de las cuencas de los ríos Nizao, Baní y Ocoa, la ciudad sanitaria de Peravia y la Agenda de Cultura y Turismo ecosostenible.

Las cifras de gobernabilidad revelan que más del 80 % de la población se identifica con su territorio, desea vivir en él y participar de su desarrollo, un indicador considerado excepcional por los consultores.

En materia de ordenamiento territorial, se destacó que la huella urbana alcanza 44 km², frente a más de 200 km² dedicados a la dinámica productiva agrícola y agropecuaria, dentro de una superficie total de 783 km² y con 165.63 km² de áreas protegidas.

El informe resalta además la fortaleza del sector cultural de Peravia, que supera a la mayoría de las provincias en número de gestores y artistas, así como el peso del sector privado en servicios de salud para enfermedades crónicas y no transmisibles.

Finalmente, Strategius subrayó que uno de los grandes retos económicos y territoriales de la provincia se concentra en la franja del cultivo del mango, ubicada entre la costa y el nuevo trazado de la circunvalación sur, clave para el futuro ordenamiento y desarrollo sostenible de Peravia.