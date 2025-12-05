Pequeño incendio en la Cámara de Diputados fue controlado sin afectar al personal

La Cámara de Diputados informó que durante la mañana de este viernes se produjo un incendio de poca magnitud en la cocina del Despacho de la Presidencia, el cual fue atendido de inmediato por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Según el comunicado del organismo legislativo, los bomberos actuaron con rapidez y eficacia, logrando sofocar el fuego sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Las autoridades de la Cámara señalaron que, junto a los organismos competentes, se llevará a cabo una investigación para determinar el origen del incidente. Añadieron que cualquier información adicional será divulgada a través de los canales oficiales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó su agradecimiento por la preocupación de la ciudadanía y resaltó la rápida intervención de los bomberos ante la situación.