Película “Sublime Gracia” cierra con éxito la VI Muestra de Cine Cristiano en Santiago

El filme dominicano recibió una cálida ovación del público durante su preestreno en el centro comercial Sambil

Bartolo García

La película “Sublime Gracia” fue presentada en un preestreno especial que marcó el cierre de la VI Muestra de Cine Cristiano, evento organizado durante una semana en el centro comercial Sambil Santiago.

La producción, dirigida por Fel Di Gargo y producida por Mariela Díaz a través de la casa productora Cabinet Maker Films, fue recibida con prolongados aplausos por parte del público asistente.

El proyecto cinematográfico también contó con la coproducción de Henssy Pichardo, y logró generar una fuerte reacción entre los espectadores, quienes valoraron tanto su propuesta visual como el mensaje espiritual de la historia.

Durante el evento, varios asistentes destacaron la calidad técnica del filme. Domilio Vásquez expresó su sorpresa por la cinematografía de la película, resaltando especialmente la calidad de su fotografía.

Por su parte, Wanda Díaz comentó emocionada que la historia se siente cercana y real, afirmando que la narrativa logró conmover profundamente a los espectadores.

El director Fel Di Gargo explicó que la película fue filmada en un tiempo récord de 11 días, debido a imprevistos durante la producción, lo que obligó al equipo a trabajar con recursos limitados pero con un alto nivel de compromiso.

Inspirada en el libro del profeta Oseas, la trama cuenta la historia de José, un predicador que recibe la misión de redimir la vida de Abril, una mujer que enfrenta circunstancias difíciles y pondrá a prueba su fe.

El drama de ficción cuenta con un elenco principal integrado por Nathalia Herrera, Barliz Morales, Jheillin Durán y Mercedes Guzmán, quienes interpretan los personajes centrales de la historia.

La Muestra de Cine Cristiano, creada por Jesús Villanueva, anunció además que a partir del próximo año el evento cambiará de nombre y pasará a llamarse “La Semana del Cine Cristiano”.

Villanueva destacó que el festival ha experimentado un crecimiento constante durante sus seis años de existencia, consolidándose como una plataforma para exhibir producciones audiovisuales, formar nuevos talentos y promover historias que transmiten valores y mensajes positivos.

