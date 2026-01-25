Pedro Vergés es Premio Nacional de Literatura 2026

El veredicto indica que Pedro Vergés merece el Premio Nacional de Literatura por haber elevado la narrativa dominicana a un nivel de complejidad estética, profundidad ética y resonancia histórica

José Rafael Sosa

SANTO DOMINGO. El novelista Pedro Vergés ha sido distinguido con el Premio Nacional de Literatura 2026.

El veredicto del jurado, coordinado por la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura, constituye un lauro que consagra una carrera literaria y honra una obra meritoria. El fallo resulta oportuno y justo. No se espera —si el espíritu que ronda los pasillos literarios es de equidad— ninguna reacción pública adversa, ni comentarios en mentideros infinitamente especuladores del mundo creativo.

Tradicionalmente, el anuncio del Premio Nacional de Literatura se realiza de manera presencial, en rueda de prensa, en el Salón Manuel Rueda de la Fundación Corripio.

En esta ocasión, sin embargo, se ha variado la forma y el momento de la comunicación: el anuncio se produjo ayer viernes 23, tres días antes de la fecha oficial establecida por el Decreto número. 72-18 del Poder Ejecutivo, y se difundió mediante un suelto en redes sociales durante la noche del viernes.

El jurado responsable del veredicto estuvo integrado por los rectores —o sus representantes— de las universidades Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Autónoma de Santo Domingo (UASD), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Central del Este (UCE), Católica Santo Domingo (UCSD) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). También formaron parte el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, y José Alcántara Almánzar, asesor de la Fundación Corripio.

Ana Corripio, en nombre de la Fundación Corripio, expresó que la decisión fue adoptada por unanimidad y destacó los méritos del galardonado, la calidad de su prosa, su dominio del idioma y su aporte a la literatura contemporánea.

El veredicto establece que Pedro Vergés merece el Premio Nacional de Literatura por haber elevado la narrativa dominicana a un nivel de complejidad estética, profundidad ética y resonancia histórica, una obra que continúa dialogando con el presente y enriqueciendo el patrimonio cultural del país.

El premio consiste en un diploma de honor y una dotación económica de RD$2,000,000.00. La entrega se realizará el próximo 17 de febrero, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, siguiendo el ritual y la solemnidad de la marca cultural Corripio.

El galardón fue instituido en 1990 y constituye el principal reconocimiento nacional para quienes han abrazado el oficio de la creación literaria, así como la consagración de una carrera en las letras.

Las diez razones

Las ocho primeras corresponden a consideraciones del veredicto oficial; los puntos 9 y 10 son aportes del cronista literario firmante:

Autor de una obra fundacional y perdurable. Pedro Vergés es autor de Solo cenizas hallarás (bolero), una de las novelas más importantes de la literatura dominicana del siglo XX. Esta obra marcó un antes y un después por su audacia formal, su hondura psicológica y su capacidad para narrar el trauma de la dictadura trujillista desde una perspectiva íntima, fragmentaria y moderna. Renovación del lenguaje narrativo dominicano.Vergés rompió con el realismo lineal tradicional y apostó por una escritura compleja, experimental y profundamente literaria. El uso del monólogo interior, la memoria, la musicalidad del lenguaje y la estructura no convencional amplió los horizontes de la narrativa nacional y la conectó con las grandes corrientes de la novela latinoamericana contemporánea. Contribución decisiva a la memoria histórica.Su obra literaria, alejada del panfleto, aborda los estragos morales, emocionales y sociales de la dictadura, convirtiendo la experiencia histórica en una reflexión universal sobre el miedo, el poder, la culpa y la condición humana. Vergés transformó la historia dominicana en materia literaria de alto vuelo estético. Trayectoria intelectual integral y coherente. Además de narrador, Pedro Vergés ha sido ensayista, diplomático y gestor cultural. Su pensamiento crítico y su compromiso con la cultura dominicana se manifiestan tanto en su obra escrita como en su desempeño público, siempre con rigor intelectual y vocación humanista. Influencia en generaciones posteriores. Su novela y su actitud ante la escritura han influido en narradores y críticos dominicanos posteriores, convirtiéndolo en un referente ineludible para comprender la evolución de la narrativa nacional contemporánea. Reconocimiento nacional e internacional. La obra de Pedro Vergés ha sido objeto de estudios académicos, reediciones y lecturas críticas dentro y fuera del país, consolidando su prestigio como uno de los escritores dominicanos más importantes de su tiempo. Aporte singular y no repetido.Aunque su producción narrativa no es extensa, su densidad literaria y su originalidad hacen que su aporte sea excepcional. Vergés demostró que una sola obra mayor puede bastar para inscribir un nombre en la historia literaria de una nación. Excelencia estilística. El jurado destacó su “prosa ejemplar” y su “impecable manejo del idioma”, reconociendo en él a un estilista que domina con maestría la lengua española. Solidez de su obra pese a una producción limitada.Con este lauro se reconoce la consistencia y calidad de su trayectoria como novelista, investigador y ensayista. Aunque su obra de ficción no es extensa en cantidad, resulta fundamental por su calidad, tras haber impactado el ámbito literario iberoamericano en 1980 con la compleja y singular estructura de Solo cenizas hallarás (bolero), publicada por la Editorial Prometeo, en Valencia, España. Retrata la sociedad dominicana tras la caída de Trujillo. Esta novela comienza ahora a registrar una demanda renovada de lectores, junto a la más reciente, detallada en el punto siguiente. Madurez narrativa en Yo ya estaré lejos (2022). Esta novela histórica y de ficción fue trabajada durante diez años —investigación, redacción, corrección y diez reescrituras— y está inspirada en la República Dominicana de las décadas de 1940 y 1950, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Ofrece una visión profunda de la sociedad dominicana, dominada por la represión, el miedo y la sumisión, a través de una estructura compleja, múltiples personajes y voces que revelan progresivamente la atmósfera social, política y emocional de la época. Esta obra fue distinguida con el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2023, por su calidad literaria.

La labor de vida

Estudió Filología en la Universidad de Zaragoza (España). Trabajó como redactor de la revista Cam de l’Arpa, en Barcelona, donde también fundó la revista Hora de Poesía. Ha sido profesor de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y director del Instituto de Cultura Hispánica, en Santo Domingo.

Es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Entre sus poemarios figuran Juegos reunidos (1971) y Durante los inviernos (1977), este último accésit del Premio Adonáis de Poesía 1976, otorgado por Ediciones Rialp, en España.

En el ámbito diplomático, fue embajador de la República Dominicana en España (1996–2000), Alemania (2004–2009), Japón (2009–2013) y Canadá (desde 2018). Se desempeñó como Ministro de Cultura entre agosto de 2016 y mayo de 2018.

Ganadores

Desde la creación del Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana en 1990, los ganadores han sido: Juan Bosch y Joaquín Balaguer (1990); Manuel del Cabral (1992); Pedro Mir (1993); Manuel Rueda (1994); Antonio Fernández Spencer (1995); Marcio Veloz Maggiolo (1996); Virgilio Díaz Grullón (1997); Lupo Hernández Rueda (1998); Mariano Lebrón Saviñón (1999); Víctor Villegas (2000); Carlos Esteban Deive (2001); Hilma Contreras (2002); Franklin Domínguez (2003); Andrés L. Mateo (2004); Diógenes Valdez (2005); María Ugarte (2006); Diógenes Céspedes (2007); Bruno Rosario (2008); José Alcántara Almánzar (2009); Mateo Morrison (2010); Jeannette Miller (2011); Armando Almánzar (2012); José Mármol (2013); Tony Raful (2014); Roberto Marcallé Abreu (2015); Ángela Hernández (2016); Federico Henríquez Gratereaux (2017); Manuel Salvador Gautier (2018); Manuel Matos Moquete (2019); León David (2020); Manuel Mora Serrano (2021); Soledad Álvarez (2022); Freddy A. de Jesús Bretón Martínez (2023); Juan Carlos Mieses Sánchez (2024); y Efraím Castillo (2025).

Ese primer premio de 1990 empatado no complació a nadie. Probablemente sea el único error capital del Premio Nacional de Literatura. Bosch tiene una labor como escritor que no se compara con la del Balaguer ensayista histórico y poeta. Debió ser uno primero y el año siguiente el otro, para complacer las presiones políticas –obviamente no literarias– de la coyuntura de los años 90.

Como merecedores del PNP hay cantidad notable de escritores y escritoras, pero el galardón solo permite reconocer a uno por año.

El ganador de esta oportunidad pertenece al noble círculo de esos literatos que no hacen campaña, que no presionan, que no envían sus libros a las universidades, que procuran a Pepín (Pepín Corripio) en los actos públicos, para “ponerse presentes”.

Afortunadamente, la mayor parte de los escritores con condiciones para ser premiados, pertenecen a ese mismo círculo de quienes no lo procuran y lo dejan todo a tiempo justo.