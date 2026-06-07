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Potente terremoto sacude Filipinas y activa alerta de tsunami en varias zonas del Pacífico

Videos difundidos en redes sociales muestran daños en edificaciones tras el sismo de magnitud 7.8 registrado en la región de Mindanao
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potente sismo en Filipinas
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Filipinas. Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió este lunes el sur de Filipinas, provocando alarma entre la población y la emisión de una alerta de tsunami para varias zonas costeras del Pacífico. El movimiento telúrico tuvo su epicentro cerca de la isla de Mindanao y se sintió en diferentes países de la región.

Tras el sismo, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos que muestran escenas de pánico y daños en algunas estructuras. Aunque las imágenes aún no han sido verificadas oficialmente, reflejan la magnitud del fenómeno que impactó al archipiélago filipino.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto se produjo a las 7:37 de la mañana y tuvo una profundidad aproximada de 35 kilómetros. El epicentro fue localizado a unos 24 kilómetros al oeste-suroeste de Burias, en Filipinas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre la posibilidad de olas de hasta tres metros en algunas zonas costeras filipinas. Asimismo, se previeron olas menores para sectores de Indonesia, Malasia, Japón, Taiwán, Guam, Papúa Nueva Guinea y otras islas del Pacífico occidental.

Las autoridades informaron que los temblores también fueron percibidos en varias provincias de Indonesia, especialmente en Sulawesi del Norte y Maluku del Norte. Hasta el momento no se ha divulgado un balance oficial sobre víctimas o daños materiales.

Filipinas se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a esta ubicación geográfica, el país enfrenta con frecuencia terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos extremos.

Mientras continúan las evaluaciones de emergencia, organismos de protección civil mantienen vigilancia sobre las costas potencialmente afectadas y exhortan a la población a seguir las orientaciones oficiales ante cualquier riesgo asociado al terremoto y la posible llegada de olas de tsunami.

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