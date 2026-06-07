Potente terremoto sacude Filipinas y activa alerta de tsunami en varias zonas del Pacífico

Filipinas. Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió este lunes el sur de Filipinas, provocando alarma entre la población y la emisión de una alerta de tsunami para varias zonas costeras del Pacífico. El movimiento telúrico tuvo su epicentro cerca de la isla de Mindanao y se sintió en diferentes países de la región.

An establishment in General Santos City collapses after a powerful magnitude 7.8 earthquake struck Sarangani province on Monday (June 8, 2026) morning. Intensity VI was felt in the city. | Che Palicte (🎥: Quero Ya) pic.twitter.com/yiDEIZKwHQ — Philippine News Agency (@pnagovph) June 8, 2026

Tras el sismo, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos que muestran escenas de pánico y daños en algunas estructuras. Aunque las imágenes aún no han sido verificadas oficialmente, reflejan la magnitud del fenómeno que impactó al archipiélago filipino.

This was the scene at a school in Koronadal City, Mindanao, when a powerful 7.8 magnitude earthquake hit the Philippines pic.twitter.com/wVWtDrsOJZ — Surajit (@surajit_ghosh2) June 8, 2026

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto se produjo a las 7:37 de la mañana y tuvo una profundidad aproximada de 35 kilómetros. El epicentro fue localizado a unos 24 kilómetros al oeste-suroeste de Burias, en Filipinas.

Un edificio colapsa en la ciudad de General Santos, en el sur de Filipinas, tras el potente sismo de magnitud 8. Autoridades evalúan la amenaza de tsunami. pic.twitter.com/tQiELnBuD4 — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) June 8, 2026

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre la posibilidad de olas de hasta tres metros en algunas zonas costeras filipinas. Asimismo, se previeron olas menores para sectores de Indonesia, Malasia, Japón, Taiwán, Guam, Papúa Nueva Guinea y otras islas del Pacífico occidental.

Las autoridades informaron que los temblores también fueron percibidos en varias provincias de Indonesia, especialmente en Sulawesi del Norte y Maluku del Norte. Hasta el momento no se ha divulgado un balance oficial sobre víctimas o daños materiales.

Filipinas se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a esta ubicación geográfica, el país enfrenta con frecuencia terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos extremos.

WATCH | A portion of a building at Notre Dame of Dadiangas University in General Santos City was damaged after a strong earthquake shook the campus Monday (June 8, 2026) morning. | Che Palicte 🎥91.5 Brigada News FM



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Mientras continúan las evaluaciones de emergencia, organismos de protección civil mantienen vigilancia sobre las costas potencialmente afectadas y exhortan a la población a seguir las orientaciones oficiales ante cualquier riesgo asociado al terremoto y la posible llegada de olas de tsunami.