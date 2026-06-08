Abinader reafirma respaldo a industriales de la harina para garantizar estabilidad en el precio del pan

Bartolo García

Santo Domingo. El presidente Luis Abinader reafirmó este fin de semana el compromiso de su Gobierno con los pequeños y medianos industriales de la harina, al asegurar que seguirán recibiendo apoyo mediante equipamiento, capacitación y asistencia técnica para contribuir a mantener precios accesibles del pan para la población dominicana.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la XXXVII Asamblea General Ordinaria de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH), donde el mandatario reconoció el aporte del sector a la economía nacional y destacó la importancia de fortalecer la producción de alimentos básicos para garantizar la estabilidad del mercado.

Abinader manifestó que el Gobierno mantendrá una colaboración permanente con los empresarios del área, con el propósito de que continúen creciendo y modernizándose, al tiempo que proyectó un panorama positivo para la economía dominicana impulsado por sectores como el turismo, las zonas francas y la inversión extranjera.

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, resaltó que la administración ha trabajado de manera cercana con el sector harinero, impulsando más de 500 entrenamientos orientados a la mecanización y modernización de los negocios, como parte de una estrategia de fortalecimiento productivo.

Sanz Lovatón aseguró que la industria de la harina es estratégica para el país y afirmó que el respaldo gubernamental permitirá la expansión y tecnificación de las empresas, garantizando que el pan continúe llegando a la población de manera sostenida y a precios justos.

Durante la actividad, el presidente de la UMPIH, José Radhamés Bruno, destacó el apoyo brindado por el Gobierno y recordó que la asamblea fue dedicada al dirigente histórico del gremio, Rafael Sánchez. Asimismo, el presidente de CODOPYME, Fernando Pinales, valoró el diálogo constante que mantiene el presidente Abinader con los sectores productivos nacionales.

Como parte del encuentro, el mandatario recibió una placa de reconocimiento por su respaldo al sector harinero y su contribución al desarrollo económico del país. También fueron reconocidos el ministro Eduardo Sanz Lovatón y el director ejecutivo del INABIE, Rafael Adolfo Pérez, por su apoyo a los industriales de la harina.