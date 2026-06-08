Policía Nacional se suma a jornada ambiental que logra cifra récord de recolección en playa de Santo Domingo

Bartolo García

Santo Domingo. La Policía Nacional, a través del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), participó en una amplia jornada de limpieza y embellecimiento de la playa Fray Antón de Montesinos, en el Malecón de Santo Domingo, como parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial del Medio Ambiente.

La iniciativa, desarrollada en coordinación con la fundación Vida Azul, reunió a autoridades policiales, docentes, personal administrativo, cadetes y rasos en formación, quienes se integraron a las labores de saneamiento y conservación de este importante espacio costero de la capital.

Previo al inicio de los trabajos, el rector del IPES, general Juan Hilario Guzmán Badía, exhortó a los participantes a asumir un compromiso activo con la protección de los recursos naturales y la preservación de los espacios públicos, destacando la importancia de fortalecer la conciencia ambiental dentro de la formación policial.

Como parte de la jornada, representantes de la fundación Vida Azul ofrecieron una charla educativa sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y el impacto de la contaminación en los ecosistemas marinos, promoviendo la participación ciudadana en acciones de conservación ambiental.

Durante el operativo fueron recolectadas 10,984 libras de residuos y desechos plásticos, una cifra récord para este tipo de jornadas durante el presente año, resultado del esfuerzo conjunto entre instituciones, voluntarios y miembros de la Policía Nacional.

La actividad contó con el uso de herramientas especializadas para la recolección de desperdicios y forma parte de las acciones impulsadas por el IPES para fortalecer los valores de responsabilidad social y sostenibilidad entre los futuros agentes del orden. Con esta participación, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la construcción de una ciudadanía más consciente y responsable.