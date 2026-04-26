PCT se suma a protesta en San Juan y rechaza proyecto minero Romero

Bartolo García

Santo Domingo.– El Partido Comunista del Trabajo (PCT) expresó su respaldo total a la huelga convocada para este lunes 27 de abril en la provincia de San Juan, en rechazo al proyecto minero Romero, impulsado en la Cordillera Central y señalado por diversos sectores como una amenaza para el medio ambiente y la producción agrícola de la región.

La organización política informó, mediante un comunicado firmado por el Secretariado de su Comité Central, que esta movilización responde a la preocupación de productores, comunitarios y fuerzas vivas de la provincia, quienes consideran que la megaminería representa un grave riesgo para la seguridad hídrica y económica del suroeste dominicano.

El PCT denunció que tanto el Gobierno como sectores del gran capital financiero pretenden imponer lo que calificó como un “crimen ecológico”, ignorando los efectos negativos que podría generar la explotación minera en una zona de alta sensibilidad ambiental y estratégica para el abastecimiento de agua.

Según la entidad, la zona donde se pretende desarrollar el proyecto minero alimenta importantes fuentes hídricas como la Cuenca del Yaque del Sur, la Presa de Sabaneta y varios acueductos que abastecen municipios como San Juan, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán y El Córbano, entre otras demarcaciones.

El comunicado destaca que el problema no se limita al aspecto ambiental, sino que también impactaría directamente la economía campesina, debido a que la agricultura depende del acceso a agua limpia y suficiente para el riego de cultivos en toda la región sur.

“El agua es la base de la producción agrícola y de la vida misma. Sin riego desaparece la agricultura y con ello el sustento de miles de familias”, señala el documento emitido por la organización política.

Asimismo, el PCT criticó a las autoridades ambientales por manejar el Proyecto Romero como un caso aislado, cuando entienden que, por la magnitud de sus posibles efectos, debe ser tratado como un distrito minero completo y someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica integral, como establece la normativa vigente.

Finalmente, el partido hizo un llamado a los sectores democráticos, sociales y comunitarios del país a solidarizarse con la lucha del pueblo sanjuanero, al considerar que la defensa de la Cordillera Central no solo corresponde a San Juan, sino a toda la nación dominicana.