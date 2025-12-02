Paulino y Estévez primera dupla puertoplateña que dirige en Lidom

Juan José Morrobel

Puerto Plata.– La designación interina de Carlos Argenis Paulino como dirigente de las Estrellas Orientales no solo marca un nuevo capítulo en su joven carrera como técnico, sino que también sella un acontecimiento sin precedentes: junto al actual dirigente de los Toros del Este, Víctor Estévez Cruz, hijo de la imberteña doña Lidia Cruz y sobrino del legendario entrenador amateur Quique Cruz, dos descendientes puertoplateños lideran equipos del torneo invernal más competitivo del Caribe.

Lo que significa que por primera vez en la historia del béisbol profesional dominicano, dos hijos de la Novia del Atlántico, Carlos Paulino y Víctor Estévez Cruz, se encuentran al mando simultáneamente de equipos en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), un hecho que llena de orgullo a Puerto Plata y resalta la grandeza de sus raíces.

Carlos Paulino, del mascarón al tablero de mando

Tras anunciar su retiro como jugador activo, Carlos Paulino asumió con determinación su transición al mundo técnico.

Se estrenó como coach con los Conspiradores de Querétaro en la Liga Mexicana, se consolidó como mánager de los Atléticos de Puerto Plata, y se incorporó a las Estrellas Orientales como coach de receptores.

Hoy, el destino lo coloca al frente del equipo verde como mánager interino, sustituyendo a Fernando Tatis padre, el dirigente que rompió la sequía de 51 años sin campeonato en 2019.

Argenis Paulino, es hechura de la liga José Tatis en el sector de Padre las Casas, en esta ciudad turística de Puerto Plata.

Su ascenso es un testimonio de disciplina, entrega y madurez profesional, cualidades que ahora lo posicionan entre las figuras emergentes más respetadas del béisbol dominicano.

Víctor Estévez Cruz, una pasión que nació en la Liga Quique Cruz

La historia de Víctor Estévez Cruz también vibra con orgullo puertoplateño.

Tras ser dejado libre por la organización de los Arizona Diamondbacks, regresó a su tierra y encontró en su tío Quique Cruz la oportunidad que marcaría su vida: dirigir equipos infantiles en la liga que lleva su nombre.

Allí, entre niños de 8, 9 y 10 años, nació la vocación que lo ha convertido en uno de los estrategas más preparados y respetados del país.

En 2012 inició su carrera en el béisbol organizado como coach de los Cerveceros de Milwaukee en Ligas Menores, desempeñando funciones como coach de infield, dirigente y coordinador de academia.

Más adelante dirigió la selección de Colombia, asumió la conducción de los Leones del Escogido, trabajó con las Águilas Cibaeñas como coach de control de calidad y hoy comanda con firmeza a los Toros del Este.

Un logro que inspira a Puerto Plata

La presencia simultánea de Paulino y Estévez Cruz al frente de dos organizaciones de LIDOM constituye un acontecimiento histórico que trasciende fronteras deportivas. Es un orgullo que reafirma la capacidad, el talento y la disciplina que caracteriza a los hijos de Puerto Plata.

Con pasión, esfuerzo y raíces firmes, ambos han logrado abrir puertas y convertirse en ejemplo para las nuevas generaciones que sueñan con dejar su huella en el béisbol profesional.