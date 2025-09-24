Publicidad
Nacionales

Patty Roma exhibe “Locus de Control Interno”, exposición que convierte la adversidad en arte

La artista visual autodidacta presenta una muestra íntima sobre resiliencia y paz interior a través del dibujo
El JacagueroPor 3 Mins Read
IMG 6217

Santo Domingo –  Abad Gallery se prepara para recibir un evento artístico de gran significado personal y social con la inauguración de “Locus de Control Interno”, la primera exposición individual de dibujos de la artista visual Patty Roma. La muestra se inaugurará el próximo sábado 27 de septiembre a las 6:30 p.m. en la calle Sánchez #118, Ciudad Colonial.


Esta exposición representa un momento decisivo en la carrera de Roma, quien ha desarrollado su práctica artística de manera autodidacta mientras construye simultáneamente una sólida trayectoria profesional en el sector turístico, donde acumula más de 11 años de experiencia.

Su perfil multidisciplinario incluye formación como chef, locutora y creadora de contenido, además del dominio del inglés, lo que la posiciona como una artista con una perspectiva única y versátil.
“Locus de Control Interno” propone un recorrido íntimo hacia el proceso de encontrar la paz interior. La muestra nace de una experiencia profundamente personal: durante meses, Roma se refugió en su habitación, utilizando el arte como herramienta terapéutica para superar la depresión y combatir la ansiedad. Fue en este proceso donde descubrió el concepto psicológico del locus de control interno, que se convirtió en el eje central tanto de su sanación personal como de su propuesta artística.

La obra de Roma explora temas universales de resiliencia y autocontrol a través de diversos medios —lápiz, acrílico, lápices de colores, óleo pastel y marcadores—, técnicas que ha perfeccionado mediante el estudio independiente y mentorías con reconocidos artistas locales como José Aquino y Leudy Márquez.


Detalles del evento:
• Inauguración: Sábado 27 de septiembre, 6:30 p.m.
• Lugar: Abad Gallery, Calle Sánchez #118, Ciudad Colonial
• Duración: Hasta el domingo 5 de octubre
• Actividad especial: Visita guiada el sábado 4 de octubre a las 6:30 p.m.
Esta exposición representa no solo un logro personal para Roma, sino también un testimonio poderoso sobre cómo el arte puede funcionar como herramienta de transformación y sanación. “Locus de Control Interno” invita al público a reflexionar sobre la capacidad individual de encontrar la paz interior y tomar control de las circunstancias propias, temas especialmente relevantes en el contexto actual.

La muestra promete ser una experiencia conmovedora que combina técnica artística, profundidad emocional y un mensaje de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles.

Sobre la artista: Patty Roma nacida en El Seibo en 1994, desarrolla su práctica artística explorando la conexión entre experiencias personales y expresión visual. Su enfoque autodidacta le ha permitido crear un estilo único que dialoga con conceptos psicológicos y emocionales, convirtiendo el proceso creativo en una herramienta de introspección y comunicación. Trabaja principalmente con medios tradicionales, experimentando con la textura y el color como elementos narrativos.

Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

