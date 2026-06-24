Patricia Mena Sturla asume la primera Presidencia Ejecutiva de INFADOMI

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) designó a Patricia Mena Sturla como su primera Presidenta Ejecutiva, en el marco de una reforma integral de gobernanza que busca fortalecer la capacidad institucional y la representación del sector farmacéutico dominicano.

La creación de este nuevo cargo fue aprobada por la Asamblea General Ordinaria Anual de la entidad, otorgando a Mena Sturla la responsabilidad de asumir la dirección ejecutiva, la representación legal y la vocería institucional de INFADOMI en una etapa considerada estratégica para la organización.

Patricia Mena Sturla es doctora en Derecho por la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y cuenta con estudios de postgrado en derecho comparado internacional de los negocios, propiedad intelectual y regulación económica. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada al fortalecimiento del sector farmacéutico nacional.

Durante casi 14 años ha liderado la gestión ejecutiva, regulatoria e institucional de INFADOMI, impulsando iniciativas enfocadas en la producción local de medicamentos, la innovación, la seguridad sanitaria, la competitividad y el acceso oportuno a tratamientos de calidad para la población dominicana.

Al asumir sus nuevas funciones, Mena Sturla expresó que la nueva estructura permitirá una organización más ágil, técnica y preparada para enfrentar los desafíos actuales del sector. Además, reafirmó su compromiso de continuar promoviendo políticas que fortalezcan la industria farmacéutica nacional y beneficien a los pacientes dominicanos.

Por su parte, Ludwig García Matos, presidente saliente de la Junta Directiva, destacó que la designación de Mena Sturla marca el inicio de una nueva etapa para la institución, caracterizada por una conducción moderna y alineada con las necesidades de crecimiento y transformación de la industria.

INFADOMI reiteró que continuará trabajando para impulsar el desarrollo de la industria químico-farmacéutica dominicana, fortaleciendo la producción nacional y contribuyendo a que la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, en beneficio del sistema de salud y del desarrollo económico del país.