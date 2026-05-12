Partido Dominicanos por el Cambio respalda medidas del Gobierno ante impacto económico de crisis en Irán

Santo Domingo, RD.– El Partido Dominicanos por el Cambio (DxC) mostró su respaldo a las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para enfrentar el impacto económico derivado de la crisis internacional provocada por la guerra en Irán, durante una reunión de su Consejo Ejecutivo Nacional (CEN).

El encuentro, encabezado por el líder y fundador de DxC, Eduardo Estrella, se llevó a cabo en la Casa Nacional del partido, ubicada en el ensanche Quisqueya, del Distrito Nacional. Durante la jornada fueron abordados temas internos y evaluados los trabajos desarrollados por las distintas estructuras partidarias durante los primeros meses del año.

En el marco de la reunión, el presidente de la organización política, Mateo Espaillat, junto a miembros de la dirección del partido, encabezó los trabajos del organismo.

Durante la sesión fue presentada y aprobada a unanimidad una resolución del Consejo Ejecutivo Nacional mediante la cual DxC fijó posición sobre las repercusiones económicas generadas por el conflicto internacional, especialmente tras el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo.

El documento fue leído por Dilmarys Cuello, miembro del Consejo Político Nacional de DxC, quien expuso la postura institucional de la organización frente al escenario internacional y sus posibles efectos sobre la economía dominicana.

Establece que esta situación ha provocado un incremento en los precios de los combustibles y otros insumos esenciales, afectando de manera directa a países dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.

Ante ese escenario, el partido manifestó su apoyo a las acciones impulsadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis y llamó a la población a actuar con unidad y responsabilidad frente al panorama internacional.

También recordó que el país logró superar uno de los retos más desafiantes, como lo fue la pandemia del COVID-19, y expresó su confianza en que la nación podrá enfrentar la actual coyuntura con el mismo sentido de solidaridad y compromiso colectivo.

“En momentos como este debemos mantenernos unidos y poner por delante el interés del país”, expresó el presidente de DxC.

DxC evalúa trabajos del primer cuatrimestre

Durante la jornada también fueron presentados informes relacionados con las áreas organizativa, electoral y de formación política del partido, así como un balance de las labores realizadas por las distintas secretarías y enlaces provinciales durante el primer cuatrimestre de 2026.

Como parte de la agenda, Eduardo Estrella dirigió unas palabras a los miembros del CEN, a quienes exhortó a continuar fortaleciendo la estructura partidaria y a mantener un trabajo cercano con la población ante los desafíos que enfrenta el país.

“Los momentos de dificultad también representan una oportunidad para demostrar compromiso, madurez y sentido de nación. Hoy más que nunca debemos trabajar unidos pensando en el bienestar de todos”, expresó Estrella.

En la reunión también participaron miembros de la dirección política y representantes de las distintas estructuras partidarias, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento institucional de la organización y con una agenda enfocada en la unidad, la participación activa y el desarrollo nacional.