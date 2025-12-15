PARLACEN honra legado de las Hermanas Mirabal y llama a fortalecer políticas contra la violencia

Santo Domingo.– El Parlamento Centroamericano (PARLACEN), a través de su Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, rindió homenaje al legado histórico de las Hermanas Mirabal y realizó un llamado a fortalecer las políticas públicas contra la violencia hacia la mujer, durante una actividad encabezada por la exvicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño, y la diputada Esmeralda Mancebo, ambas miembros de dicha comisión.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, Margarita Cedeño destacó que el legado de las Mirabal trasciende la memoria histórica y constituye un mandato permanente para quienes ejercen liderazgo público en la región.

“Este encuentro no es únicamente una conmemoración del 25 de noviembre. Es una afirmación de compromiso y un recordatorio de que la historia de las Hermanas Mirabal no es pasado: es guía, es alerta y es mandato para quienes ejercemos liderazgo público”, expresó.

La exvicepresidenta subrayó que las Mirabal marcaron un antes y un después en la historia dominicana y mundial, al demostrar que la libertad, la igualdad y la justicia requieren determinación, acción y perseverancia. En ese sentido, llamó a continuar impulsando políticas integrales, transformadoras que garanticen que ninguna mujer sea silenciada que las niñas y jóvenes puedan desarrollarse plenamente.

Por su parte, la diputada Esmeralda Mancebo resaltó la importancia de mantener vivo el legado de las Hermanas Mirabal, especialmente entre las mujeres, como un ejemplo de valentía y compromiso con el bienestar colectivo.

“Desde el Parlamento Centroamericano y desde la Comisión es fundamental conmemorar este legado que debe vivir por siempre entre nosotras. Su lucha y resistencia quedaron marcadas para trascender generaciones y fronteras, demostrando que cuando las personas alzan su voz y actúan con determinación, pueden cambiar el rumbo”, afirmó.

Mancebo señaló que el sacrificio asumido por las Mirabal estuvo motivado por la defensa de la democracia y el bienestar del país, aun cuando no existía una necesidad personal que las obligara a hacerlo, lo que convierte su ejemplo en un referente universal.

Durante la actividad también intervino el vicepresidente de la Junta Directiva del PARLACEN, diputado Jesús Batista, quien afirmó que la lucha de las Hermanas Mirabal transformó la historia de la República Dominicana y del mundo.

“Hoy estamos demostrando que su lucha y su resistencia valieron la pena. La historia debe escribirse antes y después de las Hermanas Mirabal”, expresó.

La jornada incluyó una conferencia magistral a cargo de Luisa De Peña Díaz, directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, quien abordó el impacto histórico y simbólico de las Mirabal como íconos de resistencia frente a la opresión y como inspiración permanente para la defensa de los derechos humanos.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el testimonio de Noris González Mirabal y Raúl González Mirabal, hijos de Patria Mirabal, quienes compartieron reflexiones personales sobre el legado de su madre y la responsabilidad de preservar la memoria histórica para las nuevas generaciones.

En la actividad estuvieron presentes las diputadas del PARLACEN Catalina Olea y Namibia Didiez, así como representantes del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, autoridades gubernamentales, miembros de la sociedad civil, colectivos de mujeres, jóvenes y público en general.

El PARLACEN reiteró que continuará impulsando acciones regionales orientadas a la igualdad, la erradicación de la violencia de género y el fortalecimiento de sociedades democráticas, inspiradas en el ejemplo de las Hermanas Mirabal.