Paradisus Grand Cana Celebra Exitosa 2da. Edición de “Fashion & Travel Escapade”

PUNTA CANA. _La segunda edición de Fashion & Travel Escapade se realizó con rotundo éxitoen el Paradisus Grand Cana – All Suites Punta Cana, un evento que une la moda y los viajes, enalteciendo el talento local y latinoamericano, en alianza con Paradisus by Meliá y el destacado productor de eventos Sócrates McKinney.

Sara Ranghi, directora de Marketing y Brand Development para la región América de Meliá Hotels International, manifestó que esta plataforma de moda y viaje representa una oportunidad única para que diseñadores nacionales e internacionales exhiban sus más recientes creaciones en un ambiente de lujo y exclusividad como el que ofrecen los hoteles Paradisus by Meliá.

“Es un honor para Paradisus Grand Cana – All Suites, abrir las puertas al talento y creatividad de diseñadores que ambientaron nuestro hotel con propuestas realmente innovadoras y espectaculares”, señaló Ranghi.

De su lado, Sócrates McKinney afirmó complacido que Fashion & Travel Escapade se ha convertido en un referente donde los amantes de la moda y los viajes pueden apreciar el talento de los diseñadores nacionales e internacionales, en un fin de semana impregnando de puro arte y rodeado de la naturaleza, el espectacular mar caribe y las hermosas instalaciones de Paradisus Grand Cana”.

El evento inició con una cena exclusiva que sirvió de encuentro entre los diseñadores y asistentes al evento, quienes disfrutaron de la oferta gastronómica del hotel en el restaurante Beach Cabana.

Este año, el Fashion Talk se realizó con la participación de los diseñadores del evento y las blogueras de viaje Keila Rodríguez (The Adrenaline Traveler), Onysela Valdez (Mis Viajes, Mi Destino) e Ichanell Rodríguez (Hablemos de Estilo Podcast) y moderado por Sócrates McKinney, un conversatorio enriquecedor para los amantes de los viajes y la moda.

El gran atractivo del Fashion & Travel Escapade fue el desfile de moda, cuya pasarela se ubicó sobre el lago del hermoso hotel, donde los diseñadores invitados presentaron sus propuestas de resort; De República Dominicana presentaron sus colecciones los consagrados Leonel Lirio, Giannina Azar, la firma Arcadio Díaz; De Brasil marca de ropa independiente Reptilia y de Argentina Javier Saiach.

El Fashion Night Market abrió sus puertas posterior al desfile, coordinado por Ana Thomen, en donde se exhibieron piezas de moda, accesorios y artesanía local e internacional, de las marcas: Yenny Vásquez, Pratstico by Yeryll Prats, Marina Zapata, Caramelo by Fernanda Vásquez, Ká Dipuglia, Versa by Mariu Jones, Isla Bendita, Garomas by Giuly Maronese, MCK, Laura Tosato.

Esta edición del F&TE clausuró a lo grande con la esperada “Noche Vogue”, la cual contó con la presencia especial de José Forteza, editor senior de Condé Nast para Vogue, GQ y AD en México y Latinoamérica.

Fashion & Travel Escapade contó con el auspicio de Arajet, Banreservas, El Catador, Creative Punta Cana y STAM RD.