Papa León XIV erige la Diócesis de Stella Maris y designa al padre Manuel Ruiz como su primer obispo

Bartolo García

Santo Domingo.– El Papa León XIV anunció oficialmente la creación de la Diócesis de Stella Maris, una nueva jurisdicción eclesiástica que estará conformada por los municipios Santo Domingo Este, Boca Chica y San Antonio de Guerra, los cuales hasta ahora pertenecían a la Arquidiócesis de Santo Domingo.

El Santo Padre también designó al padre Manuel Antonio Ruiz de la Rosa como primer obispo de esta diócesis, marcando un hito histórico para la Iglesia católica en el país y, en particular, para la comunidad católica de la zona oriental de la capital.

La sede episcopal de la nueva diócesis será Santo Domingo Este, y su catedral será la actual Parroquia Stella Maris, templo que da nombre a la nueva demarcación eclesial.

El padre Manuel Ruiz nació el 27 de agosto de 1965 en Los Haitises, Bayaguana. Fue ordenado sacerdote en 1993 tras completar sus estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y de teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (SPSTA).

El nuevo obispo posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Sevilla, España, y ha sido docente en la PUCMM, en la Universidad Católica Santo Domingo y formador en el SPSTA. También se ha destacado como director de Televida canal 41 y de las emisoras Radio ABC y Vida FM, además de ser cofundador de Radio María de la Altagracia.

Entre sus múltiples aportes, fundó proyectos de gran impacto social como Movearte, un movimiento de evangelización a través del arte; el Politécnico Movearte, con un modelo educativo innovador; la Posada de Belén, casa de acogida para mujeres en riesgo de aborto; y la iniciativa Vida sobre el Ozama, destinada a transformar comunidades ribereñas.

Actualmente, se desempeña como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Vida de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) y director del proyecto “Hogar Vida y Esperanza”, dedicado a niños abandonados y con discapacidad.

Con su designación episcopal, Ruiz asume el reto de guiar pastoralmente a una diócesis con más de 943 mil católicos, organizada en 64 parroquias, atendidas por 40 sacerdotes diocesanos, 55 sacerdotes religiosos, 39 diáconos permanentes, 12 seminaristas y 12 religiosos profesos.

La diócesis de Stella Maris tiene una extensión de 588.87 kilómetros cuadrados y un total de 1,291,516 habitantes, lo que la convierte en una de las jurisdicciones con mayor densidad poblacional del país.

El nombramiento del obispo Ruiz refleja la confianza del Papa León XIV en su trayectoria pastoral, académica y social, reconociendo su capacidad para liderar una diócesis que, además de su relevancia demográfica, es estratégica para el futuro de la Iglesia dominicana.

En sus primeras declaraciones, el padre Manuel Ruiz agradeció al Santo Padre la confianza depositada y afirmó que su ministerio episcopal estará enfocado en promover la dignidad de la vida, la cercanía con las comunidades más vulnerables y la evangelización creativa.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Dominicano celebró la decisión del Papa y destacó que esta nueva diócesis permitirá una atención pastoral más cercana y organizada, dado el crecimiento poblacional y social de Santo Domingo Este y Boca Chica.

Con esta nueva estructura eclesiástica, la República Dominicana fortalece su mapa pastoral, reafirmando la importancia de la fe católica en la vida nacional y el compromiso de la Iglesia con las familias y comunidades que conforman el país.