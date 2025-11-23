Papa Francisco recibe en audiencia al Arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria Acosta

Bartolo García

Ciudad del Vaticano.– El papa Francisco recibió este viernes en audiencia privada al arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria Acosta, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede mediante un breve comunicado oficial.

“El Santo Padre recibió en audiencia a: Su Excelencia Monseñor Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo de Santo Domingo (República Dominicana)”, expresa el texto divulgado por el Vaticano.

La información no especifica los temas abordados durante el encuentro, como ocurre en la mayoría de las audiencias privadas del Sumo Pontífice con autoridades eclesiásticas. Sin embargo, se estima que pudieron tratar asuntos pastorales, el fortalecimiento de la misión evangelizadora en el país y temas sociales de interés para la Iglesia dominicana.

La visita de Monseñor Ozoria también se enmarca en la relación histórica entre la Arquidiócesis de Santo Domingo —la más antigua de América— y el Vaticano, vínculo que este año cobra relevancia con los preparativos de actividades conmemorativas impulsadas por la Iglesia local.

Con esta audiencia, el arzobispo dominicano reafirma la comunicación directa con el Papa Francisco, en un contexto donde la Iglesia trabaja activamente en programas de acompañamiento comunitario, promoción de la paz, defensa de la vida y atención a los más vulnerables.

Hasta el momento, la Arquidiócesis de Santo Domingo no ha ofrecido declaraciones complementarias sobre la reunión.