Panathlon Internacional inicia operaciones en República Dominicana con enfoque ético y solidario del deporte

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Panathlon Internacional quedó formalmente constituida en la República Dominicana, marcando un nuevo capítulo en la promoción del deporte como herramienta de solidaridad, ética y entendimiento entre los pueblos.

La entidad tiene como misión velar por la afirmación y defensa del ideal deportivo, procurando que la práctica del deporte se mantenga alineada con los más altos principios éticos y humanos, tanto a nivel nacional como internacional.

La presidencia del Panathlon Internacional Distrito Santo Domingo recae en el ingeniero Bienvenido Solano, Inmortal del Deporte Dominicano y ex presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, quien asumió el cargo desde el 9 de julio de 2025, fecha oficial de la fundación del movimiento en el país.

Solano explicó que el movimiento panathlético se fundamenta en cuatro pilares esenciales: amistad, cultura, ética y acción, valores que guían todas las iniciativas y pronunciamientos de la organización a nivel mundial.

El presidente recordó que la historia del Panathlon Internacional se remonta al 21 de julio de 1951, cuando fue fundado en Venecia, Italia, por el entonces coronel Mario Viale, con la visión de unir el deporte y la ética como ejes de convivencia social.

Tras su creación, surgieron clubes en ciudades italianas como Milán, Génova, Nápoles, Vicenza, Sondrio y Brescia, conocidos históricamente como “los siete magníficos”, que dieron origen a la expansión internacional del movimiento.

Solano señaló que el continente americano cuenta actualmente con 34 clubes Panathlon, siendo Argentina el primer país de la región en fundar uno, el 8 de noviembre de 1973, seguido por expansiones en África, Asia y diversas zonas de Europa.

La directiva del Panathlon Internacional Distrito Santo Domingo está integrada, además de Solano, por Rafael Duquela como vicepresidente; Mariano Reyes como secretario; Jorge Ramírez como tesorero, y Geo Ripley como vocal.

Asimismo, forman parte de la membresía Rafael Castillo, Antonio Valdez, Yudelkis Contreras, Marcos Hereaux, Alberto Escoto, Leydi Germán y Genaro Luis Mercedes.

Con su apertura en República Dominicana, el Panathlon Internacional se propone incidir de manera activa en la formación ética de atletas, dirigentes y organizaciones deportivas, reforzando el deporte como un espacio de valores, respeto y cohesión social.