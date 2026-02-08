Paliza reúne liderazgo del PRM en Santiago para fortalecer organización rumbo al aniversario del partido

Bartolo García

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, encabezó en Santiago un encuentro con representantes de las ocho provincias que integran el Cibao Norte, con el objetivo de coordinar los preparativos del acto conmemorativo por el 11.º aniversario de fundación de la organización política.

La reunión sirvió como espacio de evaluación del trabajo organizativo que desarrollan las estructuras provinciales, municipales y distritales del partido, así como para reforzar la cohesión interna de cara a los retos políticos del presente año.

Durante su intervención, Paliza reafirmó el compromiso del PRM con el fortalecimiento institucional y con un proyecto político que, según expresó, nace del pueblo y trabaja por el bienestar colectivo de la República Dominicana.

El dirigente destacó los avances logrados mediante el programa de verificación y afiliación partidaria, señalando que hoy el PRM cuenta con un padrón digital sólido, moderno y libre de duplicidades.

En ese sentido, exhortó a la dirigencia a continuar consolidando este proceso organizativo y a prepararse para celebrar junto al presidente Luis Abinader el aniversario del partido el próximo domingo 15, a las 9:00 de la mañana, en la Gran Arena del Cibao.

Paliza definió la actividad como una verdadera fiesta de la democracia y un símbolo del crecimiento sostenido del PRM desde su fundación.

Asimismo, aseguró que el partido se mantiene en una posición privilegiada dentro de la simpatía del electorado, mientras la oposición atraviesa un momento complejo, lo que obliga —dijo— a redoblar la unidad y el trabajo político.

En ese mismo orden, el secretario nacional de Organización, Deligne Ascención, valoró positivamente los avances logrados en las estructuras del partido y llamó a afinar las acciones organizativas que se desarrollarán durante el año 2026.

Por su parte, Rafael Santos Badía, secretario de Educación y Doctrina, manifestó que continuarán impulsando una agenda formativa orientada a fortalecer la unidad interna y el vínculo permanente con la militancia.

Al dar la bienvenida en nombre de Santiago, la presidenta provincial del PRM, Rosa Santos, expresó el orgullo de pertenecer a una organización que, afirmó, ha liderado profundas transformaciones en infraestructura, economía y desarrollo social.

De igual manera, el presidente municipal del PRM en Santiago, Andrés Cueto, destacó las numerosas obras ejecutadas por el Gobierno en las provincias del Cibao Norte, las cuales representan alrededor del 30 % del Producto Interno Bruto del país.

Cueto sostuvo que estas inversiones marcan un antes y un después en la historia de la región, al devolverle a los cibaeños proyectos de alto impacto social.

En tanto, Ulises Rodríguez, miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del PRM, resaltó el papel histórico que ha jugado la organización en la política dominicana, promoviendo igualdad, progreso y transformación institucional.

Al encuentro asistieron representantes de Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, La Vega, Espaillat, Puerto Plata y Santiago, además de senadores, diputados, alcaldes, regidores y dirigentes nacionales del partido.

Los líderes coincidieron en llamar a la militancia y simpatizantes del PRM a participar masivamente en la celebración del aniversario, como muestra de respaldo a la organización y al proyecto de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

