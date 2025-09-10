Paliza convoca retiro estratégico en Jarabacoa para definir futuro del PRM

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebrará en Jarabacoa un taller estratégico de tres días, con el objetivo de reflexionar sobre el presente y futuro de la organización política en el contexto nacional e internacional.

El anuncio fue realizado por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien detalló que el evento se llevará a cabo del viernes 19 al domingo 21 de septiembre y contará con la participación de los principales dirigentes de la organización.

Paliza explicó que este retiro busca fortalecer la cohesión interna del partido, así como afianzar el compromiso de la organización con la sociedad dominicana y con los principios democráticos que sustentan su accionar político.

“Este será un espacio de reflexión profunda y de planificación estratégica para garantizar que nuestro partido siga respondiendo con coherencia, visión y compromiso a los desafíos del presente y del futuro”, expresó el presidente del PRM.

Durante las jornadas se abordarán temas de gran trascendencia para la vida institucional del partido, como los procesos políticos venideros, la relación partido-sociedad y el balance de gestión gubernamental en un escenario de cambio.

Asimismo, se revisarán los principios que fundamentan al PRM como organización política, con el propósito de consolidar su institucionalidad y garantizar una mayor cercanía con la ciudadanía.

El retiro estratégico contará con paneles, talleres de trabajo en grupo y sesiones plenarias, en las que los participantes debatirán sobre los retos actuales de la democracia, la gobernabilidad y la representación política.

Se espera que de estas discusiones surjan conclusiones y acuerdos que orienten la hoja de ruta del partido oficialista en los próximos años, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante los desafíos nacionales.

Paliza subrayó que el PRM se debe a la sociedad dominicana y que toda su acción política debe estar orientada a responder a las mejores causas colectivas, priorizando el bienestar de los ciudadanos.

El taller estratégico será también un escenario de análisis sobre las oportunidades internacionales del país y el rol que puede desempeñar el PRM en la proyección de la República Dominicana en un entorno global cada vez más complejo.

La organización oficialista considera este encuentro como una oportunidad para revisar las lecciones aprendidas en la gestión de gobierno, así como los retos que plantea la construcción de una democracia más participativa y moderna.

En ese sentido, Paliza indicó que los debates incluirán propuestas innovadoras en materia de fortalecimiento institucional, transparencia, desarrollo económico y políticas sociales.

El retiro culminará el domingo 21 con la presentación de las conclusiones finales y la firma de acuerdos que quedarán plasmados en un documento oficial de la Dirección Ejecutiva del PRM.

Con este taller, el partido busca enviar una señal de compromiso con la planificación estratégica, la unidad interna y la responsabilidad frente a los retos que enfrenta la nación dominicana en los próximos años.

