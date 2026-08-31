Palabra Multimedia gradúa nueva generación de comunicadores y amplía su oferta académica

La institución celebró en Santiago su 31.ª graduación, destacando la formación en comunicación digital y audiovisual, así como el compromiso con la ética, la verdad y la responsabilidad social

Bartolo García

SANTIAGO.– La escuela de comunicadores y líderes Palabra Multimedia celebró su trigésima primera graduación ordinaria, durante una ceremonia en la que decenas de estudiantes recibieron sus certificados luego de completar programas de formación en distintas áreas de la comunicación. El acto estuvo marcado por la incorporación de nuevas propuestas académicas y un llamado a ejercer la profesión con ética, autenticidad y responsabilidad social.

La ceremonia inició con una oración a cargo de sor Jesús Eladia Parra, de la congregación Siervas de Cristo Resucitado. Posteriormente, el director de Palabra Multimedia, Lennys Tejada Betancourt, ofreció las palabras de bienvenida y transmitió el saludo de monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros y presidente fundador de la institución.

Durante su intervención, Tejada Betancourt destacó la educación y la disciplina como herramientas esenciales para el crecimiento profesional y exhortó a los nuevos egresados a mantener una actitud crítica frente a la desinformación. Asimismo, los llamó a evitar las distracciones generadas por las plataformas digitales y trabajar en la construcción de una identidad profesional sólida. “El comunicador tiene el compromiso de prepararse constantemente, cuestionar lo que recibe y defender la verdad con responsabilidad”, expresó.

Esta graduación marcó un momento especial para la institución con la salida de la primera promoción del programa de Periodismo Audiovisual y Transmedia, además de participantes de Marketing Digital y Community Manager. Estos programas buscan responder a las transformaciones experimentadas por los medios de comunicación y a la creciente demanda de profesionales preparados para producir y gestionar contenidos en plataformas digitales.

La jornada también incluyó la certificación de niños y adolescentes del programa de Locución Infantil, junto con egresados de Locución Profesional, Maestría de Ceremonias, Técnicas de Oratoria, Oratoria Avanzada, Finanzas para Líderes, Coaching, Conducción de Televisión y Comentarista Litúrgico, entre otras áreas. Con esta variedad de programas, Palabra Multimedia procura ofrecer una preparación integral adaptada a las nuevas competencias requeridas en el mercado laboral.

Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento a Yudelkis Santos, directiva de Sociedad de la Palabra Multimedia y conductora de la ceremonia, quien recientemente fue distinguida como Locutora del Año en los Premios Antón Awards. Asimismo, Orquidea Núñez Ventura pronunció el discurso de agradecimiento en representación de los graduandos, resaltando el acompañamiento de los docentes y la responsabilidad social que implica ejercer la comunicación.

Con su 31.ª graduación, Palabra Multimedia reafirma su compromiso con la formación de nuevas generaciones de comunicadores y líderes, apostando por la actualización profesional, el dominio de las nuevas herramientas tecnológicas y el ejercicio responsable de la comunicación. La institución destacó que continuará desarrollando programas que permitan a sus estudiantes responder a los cambios del sector y desempeñarse en diferentes plataformas y formatos.