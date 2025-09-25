Pablo Ross insiste en salir de prisión y reitera solicitud de libertad condicional

Bartolo García

El comunicador Pablo Ross vuelve a colocarse en el centro del debate judicial dominicano al presentar una nueva solicitud de libertad condicional, pese a haber recibido ya dos rechazos en instancias anteriores.

Ross, condenado a 10 años de prisión por agresión sexual agravada contra una menor, está a la espera de que un tribunal conozca su caso el próximo 13 de octubre.

La solicitud fue depositada por su equipo legal el pasado 29 de julio de 2025, tras agotar otras vías sin éxito. Se trata de su tercer intento formal de obtener este beneficio penitenciario.

Anteriormente, los abogados de Ross alegaron que su cliente cumplía con los requisitos establecidos para acceder a la libertad condicional, entre ellos haber cumplido más de la mitad de la pena y mostrar conducta adecuada.

Sin embargo, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó la petición, al igual que otras solicitudes previas.

El Ministerio Público y las partes querellantes han mantenido una posición firme en contra de su liberación, señalando la gravedad del delito y la necesidad de que Ross cumpla su condena en su totalidad.

Para la fecha de la audiencia, el comunicador habrá cumplido seis de los diez años impuestos en la sentencia. Sus abogados sostienen que este tiempo es suficiente para acceder a la medida.

La defensa ha calificado las negativas anteriores como un acto inconstitucional, argumentando que se vulneran los derechos de su representado al negarle un recurso contemplado en la legislación penal.

De su lado, las víctimas y querellantes mantienen su oposición, afirmando que otorgar la libertad condicional sería un mensaje negativo para la sociedad y para quienes luchan contra los delitos sexuales.

El caso de Pablo Ross ha sido uno de los más sonados en los últimos años en República Dominicana, no solo por la figura mediática del acusado, sino también por la sensibilidad del crimen cometido.

Diversos sectores sociales y organizaciones que defienden los derechos de la niñez han manifestado preocupación ante cada intento de Ross de salir de prisión antes de cumplir su condena completa.

El próximo 13 de octubre será decisivo para conocer si el tribunal mantiene la línea de rechazos o si, por primera vez, acoge la petición de la defensa.

Mientras tanto, el caso sigue generando debate público sobre el alcance de la libertad condicional y los criterios que deben primar cuando se trata de delitos contra menores de edad.