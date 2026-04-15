Pabellón de la Fama inicia proceso del voto electrónico entre miembros de las asociaciones de cronistas deportivos nacionales

SANTO DOMINGO. El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano dio inicio este miércoles al voto electrónico para escoger a dos de los deportistas que serán inmortalizados en el 60 Ceremonial de Exaltación del domingo15 de noviembre.

En este proceso, implementado desde hace años para que periodistas y comunicadores miembros de las asociaciones de cronistas deportivos nacionales sean parte del proceso de elección de dos futuros inmortales, finalizará el 15 de mayo.

Así lo anunció hoy a través de un despacho de prensa el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama.

Recordó que los cronistas, como cada año, tienen la oportunidad de elegir a un beisbolista por su desempeño en Grandes Ligas y un atleta de los elegibles para este año.

Sostuvo que el proceso de elección del voto electrónico durará justamente un mes y que a partir del 15 de mayo se harán público los nombres de los deportistas seleccionados.

Cuatro elegidos

Hasta la fecha han sido escogidos ilustres ciudadanos para ser inmortalizados este año, cuatro de los cuales han sido anunciados por el Pabellón, que se aboca a celebrar un ceremonial especial por motivos del 60 aniversario de la creación de la institución.

“Por eso, al tratarse de una entrega especial, se ha decidido elevar por este año la matrícula habitual, con el objetivo de reconocer y premiar la trayectoria de atletas que dieron brillo al país de la década de los 90’s hacia atrás”, enfatizó Guzmán.

Tres de esos deportistas, Winston Royal, en baloncesto; José Ramón Reyes, en taekwondo y Ricardo Joseph, en béisbol profesional, fueron elegidos para la ser inmortalizados el 15 de noviembre, durante el acto a celebrarse desde las 10:00 de la mañana en el auditorio del Pabellón, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Otro ciudadano elegido por el Pabellón de la Fama lo es Domingo Saint Hilaire, notable periodista santiagués que será inmortalizado como propulsor. Domingo y Joseph serán exaltados de manera póstuma.