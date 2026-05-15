Pabellón de la Fama expresan respaldo a Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y el Comité de Veteranos de la institución expresaron su respaldo a los XXV Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

El anuncio, también de integración al evento, tuvo lugar en el Hotel Barceló Lina de la capital dominicana, con la presencia personalidades del Comité Organizador, Centro Caribe Sport, el Ministerio de Deportes, Comité Olímpico Dominicano, inmortales del deporte, miembros de asociaciones de cronistas deportivos nacionales y de la otrora estrella del voleibol mundial, la cubana Mireya Luis y su esposo Humberto Rodríguez, ex ministro de Deportes de su país.

El acto fue presidido por el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, Dionisio Guzmán; Juan -Pinao- Ortiz y José Rodríguez Conde, en representación del Comité de Veteranos y del Pabellón de la Fama, respectivamente.

José P. Monegros hizo uso de la palabra en su condición de presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, lo mismo que Luis Mejía Oviedo, la maxima autoridad de Centro Caribe Sport.

En representación del Gobierno, el Ministerio de Deportes y del ministro Kelvin Cruz, asistió el viceministro Franklin de la Mota.

“Agradecemos esta significativa asistencia que evidencia el respaldo al trabajo que el Comité Organizador de los Centroamericanos Santo Domingo 2026 viene realizando”, expresó el doctor Guzmán en sus palabras introductorias.

También agradeció al Gobierno por su respaldo “a unos Juegos que están dotando al país de unas instalaciones modernas como las que se estregan cada día”.

Guzmán sostuvo que el buen recorrido que exhibe el montaje de los Juegos se debe al trabajo mancomunado de las autoridades del Comité Organizador y la total colaboración del Ministerio de Deportes, Centro Caribe Sport y el Comité Olímpico Nacional, además del esfuerzo de las federaciones deportivas, unido al sacrificio de atletas y entrenadores.

“Estamos a pocos días de la celebración de unos Juegos en los que 37 países, más de seis mil atletas y otros miles de acompañantes, entre entrenadores, árbitros, familiares y turistas que harán acto de presencia en el certamen”, comento Guzmán.

Para el periodista José Monegro, su designación al mando del Comité Organizador pudo haberse producido por coyuntura, no así la presencia por el amor al deporte de todos los presentes en la actividad auspiciada por el Comité Permanente y el Comité de Veteranos del Pabellón de la Fama, denominada “Integration de Apoyo” a los Juegos Centroamericanos.

Durante sus palabras, el destacado periodista y director del periódico El Día anunció que el recorrido de la antorcha en Santo Domingo se denominará “Ruta de los Valores de Wiche García Saleta”, para honrar la trayectoria del padre del olimpismo dominicano.

Agregó que en honor a Ulises García Saleta, durante un día del recorrido en la capital, la antorcha será portada sólo por inmortales del deporte dominicano, “que al igual que Wiche demostraron que se puede hacer actividad pública apegada a valores”.

En nombre de Centro Caribe Sport, su presidente Luis Mejía dijo que le entusiasma ver la integración de todos los sectores nacionales para trabajar por el éxito de la llegada y celebración de los Juegos Centroamericanos, por tercera ocasión en República Dominicana. El país albergó la versión de 1974 que tuvo como sede la capital dominicana y la edición de 1986, celebrada en Santiago.

Mejía ponderó la integración y el llamado a la colaboración hecho por el Pabellón de la Fama, como dijo, lo hizo hace más de dos meses la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, por iniciativa de su presidente Américo Celado, quien hizo acto de presencia a la actividad.

Piñao Ortiz felicitó al Pabellón de la Fama por la iniciativa de integrar a la generación de inmortales a los Juegos, recordando se trata de los deportistas que han representado los colores de la bandera dominicana en los Juegos Centroamericanos por las últimas seis décadas.