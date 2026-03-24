Oscar Abreu presenta una experiencia privada para líderes e inversionistas

Punta Cana, República Dominicana.- El maestro Oscar Abreu anuncia un cóctel exclusivo de recaudación de fondos en respaldo a ART GABANGI 2026, diseñado como una plataforma estratégica para la articulación de inversión, cultura y posicionamiento de marca.

La cita tendrá lugar el sábado 18 de abril en el Museo Abreu, bajo un formato íntimo y altamente curado que reunirá a coleccionistas, inversionistas, empresarios y líderes de la economía creativa. Con una contribución de RD$2,000 por persona.

Durante la velada, Abreu realizará un performance pictórico en vivo, produciendo múltiples obras frente a los asistentes, y ofrecerá un recorrido privado por su exposición individual número 50, “El fenómeno de la Glándula Pineal”, una investigación visual sobre conciencia, energía y percepción como activos simbólicos de alto valor.

Figura central del arte contemporáneo dominicano, Oscar Abreu es el fundador del Psico-Expresionismo (1994) y uno de los artistas vivos más cotizados del país. Su práctica no solo ha construido un lenguaje estético propio, sino también un modelo donde arte, mercado y narrativa convergen con precisión estratégica.

En paralelo a su carrera artística, Abreu ha diseñado plataformas como ART GABANGI y ARTFORO, con el objetivo explícito de posicionar a la República Dominicana dentro del circuito global del arte y la inversión cultural.

En este contexto, presentará la visión de ART GABANGI 2026, 6–14 de julio, Punta Cana.

Una infraestructura de mercado concebida para transformar el arte en un activo transaccional, escalable y de alto impacto económico. Durante nueve días el evento integrará: Más de 100 exposiciones individuales, más de 100 conferencias multilingües, un ecosistema que articula arte, inversión, innovación, moda, gastronomía y entretenimiento.

La experiencia se amplifica con desfiles de moda, programación musical diaria y espacios de networking diseñados para atraer capital sofisticado y audiencias internacionales de alto poder adquisitivo.

El objetivo no es aspiracional, es operativo, el cual pretende establecer a la República Dominicana como el hub cultural y creativo más influyente del Caribe. “Esto no es cultura en su forma tradicional… es una clase de activo en plena expansión. Estamos construyendo una plataforma donde el arte deja de ser contemplativo para convertirse en capital, posicionamiento y legado.”, afirma Abreu.

ART GABANGI 2026 ha sido estructurado para activar:

Transacciones directas de activos creativos

Integración de marcas mediante patrocinios de alto nivel

Acceso estratégico a mercados internacionales

Networking de alto perfil entre coleccionistas, empresarios e inversionistas

En una economía creativa que ya supera los billones de dólares a nivel global, el Caribe emerge como territorio de oportunidad. ART GABANGI se posiciona como su punto de entrada.

La convocatoria está dirigida a quienes entienden que el verdadero valor no está en participar… sino en entrar antes de que el mercado lo valide. “El arte no solo representa cultura… representa poder, prestigio y visión. Y todo gran negocio, en su forma más elevada, termina integrándolo”, concluyó Oscar Abreu.