Oro emerge como escudo económico ante posibles alzas del petróleo, según el Banco Central

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El Banco Central de la República Dominicana destacó que el comportamiento del precio internacional del oro podría convertirse en un importante factor de equilibrio para la economía dominicana frente a posibles aumentos en el precio del petróleo.

De acuerdo con las proyecciones oficiales para 2026, la institución monetaria estima que la cuenta corriente del país registrará un déficit cercano al 1.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), considerando un precio promedio del petróleo de 60 dólares por barril y un valor del oro de 4,450 dólares por onza troy.

Sin embargo, el organismo advierte que la economía dominicana mantiene una alta sensibilidad frente a las fluctuaciones del petróleo en los mercados internacionales.

Según sus estimaciones, cada incremento de un dólar en el precio del crudo representa un aumento aproximado de 63.4 millones de dólares en la factura petrolera nacional.

En un escenario donde el precio del petróleo supere en 10 dólares por barril las proyecciones iniciales, el gasto adicional podría alcanzar 634 millones de dólares, lo que elevaría el déficit externo en cerca de 0.48 % del PIB.

Ante este panorama, el Banco Central sostiene que el comportamiento del oro podría actuar como un mecanismo compensatorio frente al impacto de mayores costos energéticos.

Las proyecciones indican que un aumento de 95.5 dólares en el precio del oro por onza troy sería suficiente para contrarrestar el efecto de un dólar adicional en el precio del petróleo sobre la cuenta corriente.

Bajo este escenario, si el oro alcanzara un precio promedio cercano a 5,405 dólares por onza, el país podría mantener estable la proyección del déficit externo en 1.1 % del PIB, incluso en un contexto de encarecimiento del petróleo.

El desempeño reciente del sector minero ya comienza a reflejarse de forma significativa en los ingresos fiscales del país.

Datos de la Dirección General de Impuestos Internos revelan que en enero de 2026 los ingresos por impuestos vinculados a la minería alcanzaron RD$11,006.7 millones, lo que representa un incremento del 97 % en comparación con enero de 2025.

Esa cifra equivale aproximadamente al 27.5 % de toda la recaudación minera registrada durante 2025, cuando el Estado percibió RD$40,068.6 millones por este concepto.

Dentro de la estructura tributaria del sector, RD$6,197.5 millones correspondieron al Impuesto sobre Utilidades Minerales (PUN), RD$4,517.9 millones al Impuesto sobre la Renta y RD$264.3 millones a la Regalía Neta de Fundición Minera.

Este crecimiento está directamente relacionado con el aumento sostenido del precio internacional del oro, lo que ha incrementado la rentabilidad de las operaciones mineras y, en consecuencia, la base de recaudación fiscal.

El Banco Central también proyecta que el déficit de cuenta corriente previsto para 2026 estará completamente financiado por inversión extranjera directa estimada en unos 5,150 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana.

#eljacaguero #EconomíaRD #BancoCentral #Oro #Petróleo