Organizadores confirman reembolso total de las boletas del concierto de Shakira en RD

Santo Domingo– Los organizadores del concierto de Shakira en República Dominicana informaron este sábado que el proceso de reembolso de las boletas ha sido completado en su totalidad, luego de la cancelación del evento anunciado para el pasado 26 de septiembre.

En una publicación oficial, la empresa Tuboleta.com.do confirmó que “el 100% de los reembolsos del concierto de Shakira en Santo Domingo han sido efectuados”.

El espectáculo, previsto para realizarse el 14 de agosto, fue cancelado semanas antes por razones no especificadas públicamente, generando inquietud entre los fanáticos sobre el retorno de su dinero.

“Invitamos a todos los clientes a verificar a través de sus medios de pago que el reembolso haya sido procesado correctamente”, indicó la empresa en su comunicado.

Asimismo, aclararon que cada comprador ha recibido el valor total de sus entradas, incluyendo los cargos por servicio, cumpliendo con el compromiso de transparencia hacia el público.

Finalmente, Tuboleta.com.do exhortó a las personas que aún no visualicen el reembolso en sus cuentas a ponerse en contacto con la boletería para cualquier verificación o asistencia adicional.