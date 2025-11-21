Óptica Oviedo eleva los estándares con la inauguración de su innovadora Oviedo Boutique en Santo Domingo

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La reconocida Óptica Oviedo continúa su proceso de expansión y modernización con la inauguración de Oviedo Boutique, ubicada en la avenida Tiradentes, un concepto que redefine la experiencia del cuidado visual en la República Dominicana.

La nueva sucursal nace como un espacio premium que combina tecnología de vanguardia, servicio altamente personalizado y un catálogo de marcas internacionales de prestigio. Su propuesta se centra en ofrecer soluciones ópticas de clase mundial bajo un diseño elegante, moderno y pensado para la comodidad del cliente.

Durante el acto inaugural, Julio César Oviedo, director de Negocios y Relaciones Internacionales, destacó que este proyecto responde a la visión de liderazgo que caracteriza a la empresa desde su fundación. Afirmó que Oviedo Boutique llega para convertirse en la referencia más exclusiva del sector óptico dominicano.

El ejecutivo señaló que la sucursal cuenta con una selecta oferta de firmas internacionales, entre ellas Cartier, Charriol, Montblanc, Fendi, Gucci y Salvatore Ferragamo, posicionando a Óptica Oviedo como distribuidor autorizado de marcas de lujo y también de opciones accesibles para un público más amplio.

“Hoy materializamos el sueño de mi padre, el señor Juan Oviedo. Inauguramos la óptica más grande, moderna y exclusiva del país”, expresó emocionado Julio César Oviedo, resaltando el crecimiento sostenido de la marca.

Oviedo Boutique dispone de más de 456 metros cuadrados de construcción, cuidadosamente diseñados para brindar una experiencia de compra diferenciada y con áreas segmentadas para cada tipo de usuario.

Entre sus principales novedades, la tienda incorpora Oviedo Kids, un espacio especializado para el cuidado visual infantil, con asesoría adaptada y monturas apropiadas para los más pequeños de la familia.

La sucursal cuenta con dos consultorios equipados con tecnología de última generación, donde especialistas realizan evaluaciones diagnósticas completas y precisas para garantizar óptimos resultados en la prescripción visual.

Asimismo, integra un laboratorio óptico interno, lo que permite la elaboración de lentes con agilidad y entrega en tiempo récord, manteniendo los más altos estándares de calidad técnica.

Esta apertura refuerza el compromiso de Óptica Oviedo con la innovación permanente y la satisfacción de cada cliente, llevando al mercado local una experiencia alineada con los mejores centros ópticos del mundo.

El evento reunió a miembros de la administración, colaboradores, aliados estratégicos y medios de comunicación, quienes conocieron de primera mano las instalaciones y servicios de la nueva tienda.

Oviedo Boutique está ubicada en Av. Tiradentes #35, Ensanche Naco, consolidándose como un punto estratégico para el público que busca excelencia en salud visual y estilo.

La empresa resaltó que su laboratorio es considerado el más moderno de Latinoamérica, un logro que fortalece su liderazgo en tecnología óptica y capacidad de respuesta.

Óptica Oviedo reafirma así su compromiso de continuar aportando bienestar visual, innovación y un servicio de alto nivel para el mercado dominicano y las generaciones futuras.